Isaac Vilhena é homenageado em missa após um ano do seu assassinato

17/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Missa em homenagem a 1 ano de falecimento do jovem Isaac Vilhena vítima de latrocínio na entrequadra da 113/112 Sul. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Após um ano do assassinato de Isaac Vilhena, familiares, amigos e colegas reuniram-se na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Asa Sul, na manhã deste sábado (17/10) para homenageá-lo. O menino de 16 anos foi assassinado ao lado de casa, no parque da 112/113 Sul, por um adolescente armado com faca que roubou seu celular.

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Camisetas estampadas com o rosto do adolescente estavam por todos os lados. Havia um silêncio pelo luto, mas um certo contentamento pela reunião de pessoas que amam o garoto. Isaac é lembrado pelos pais e amigos pela pureza que tinha no coração. “Ele era um garoto muito amoroso e iluminava onde passava”, relembrou a mãe Jane Vilhena.

Emocionados, os pais agradeceram o apoio que receberam de colegas e amigos do filho, que amenizou a dor que eles sentem até hoje.

“Foram 365 dias muito difíceis, mas o Isaac espalhou tanta luz e tanto amor que eu não passei um dia sequer sem uma palavra de carinho, sem um abraço.Todos que estão aqui, fora os que não puderam vir, sofreram comigo. Sofrem comigo até hoje”, conta Jane.

O pais receberam inúmeras cartas durante esse período que ajudaram a consolar seus corações. “Os amigos dele falam assim: ‘Tia, quando eu vejo você, eu vejo ele’. Eu recebi cartas de amigos dele falando assim: ‘Tia, o maior legado que ele deixou foi o amor pela família’...”, conta a mãe.

Além do apoio de amigos e familiares, a mãe relatou que a fé foi essencial para conseguirem suportar a morte do filho. “Ajoelhar e adorar quando o seu mundo acabou não é fácil. Mas sempre vinha alguém mostrando o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A gente sempre instruiu o Isaac na fé católica. Eu levei o meu filho para Cristo e hoje ele está me levando.”

Após a missa, os pais prepararam um almoço para recepcionar os amigos do filho. Com muitas flores, imagens de Isaac espalhadas em panfletos e quadros, chorando, ao lado de pessoas amadas, os pais rezaram pela morte do filho.

Ao lado da quadra que ocorreu o assassinato, o pai, Lucas Vilhena, conta que as lembranças que possui de Isaac são vívidas e avassaladoras. O sofrimento e a saudade do filho não deixaram de existir, só ficaram mais suportáveis.

“A gente tem sempre na memória o que o Isaac passou com a gente, como ele ficou com a gente até 17 de outubro do ano passado. Então, é um misto de dor, de saudade, mas também a gente sabe que ele está nos braços de Deus e de Nossa Senhora”, desabafa o pai.

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Relembre o caso

Isaac Vilhena foi assassinado com uma facada no peito durante uma tentativa de assalto, por volta das 18h de 17 de outubro de 2025, em um parque na entrequadra 112/113 Sul, no Plano Piloto. Segundo testemunhas, o adolescente jogava vôlei com amigos quando foi abordado por criminosos. Ele teria corrido atrás dos assaltantes para tentar recuperar o celular e acabou atingido no peito.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Hospital de Base, mas ele não resistiu aos ferimentos. Horas depois, seis menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar do DF (PMDF), no Paranoá, suspeitos de envolvimento no crime. Todos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte.

O rastreamento de um dos celulares roubados foi essencial para localizar os suspeitos. Na época, a CBMDF contou que os adolescentes não apresentaram resistência e que confessaram a participação no crime de imediato. O autor da facada já havia sido apreendido no dia 30 de setembro do ano passado por tráfico de drogas.