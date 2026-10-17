Idosa é feita refém em roubo no Jardim Botânico e PM de Goiás prende suspeitos

A ação ocorreu após uma idosa ser feita refém - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma idosa viveu momentos de terror após ter a própria residência invadida e ser mantida refém por assaltantes na noite de sexta-feira (16/10), no Jardim Botânico. Durante o assalto, os criminosos subtraíram pertences da vítima, incluindo um celular, uma televisão e um aparelho de Blu-ray, deixando a idosa sob ameaça no local.

Os suspeitos foram presos neste sábado (17/10), quando um policial militar do Estado de Goiás, mesmo de folga, tomou conhecimento do caso, localizou e abordou os homens em uma área considerada de risco, em São Sebastião.

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Durante a abordagem, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e um videogame Xbox. Os dois homens foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento no roubo e encaminhados para a delegacia, ficando à disposição das autoridades competentes. A televisão e o aparelho de Blu-ray roubados foram recuperados e devolvidos à vítima, enquanto o aparelho celular segue sem localização.