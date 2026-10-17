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Idosa é feita refém em roubo no Jardim Botânico e PM de Goiás prende suspeitos

Mesmo de folga, policial militar de Goiás interveio após roubo com refém no Jardim Botânico e prendeu dois suspeitos em São Sebastião e parte dos bens foi recuperada

A ação ocorreu após uma idosa ser feita refém - (crédito: Material cedido ao Correio )
A ação ocorreu após uma idosa ser feita refém - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma idosa viveu momentos de terror após ter a própria residência invadida e ser mantida refém por assaltantes na noite de sexta-feira (16/10), no Jardim Botânico. Durante o assalto, os criminosos subtraíram pertences da vítima, incluindo um celular, uma televisão e um aparelho de Blu-ray, deixando a idosa sob ameaça no local.

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Os suspeitos foram presos neste sábado (17/10), quando um policial militar do Estado de Goiás, mesmo de folga, tomou conhecimento do caso, localizou e abordou os homens em uma área considerada de risco, em São Sebastião.

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Durante a abordagem, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e um videogame Xbox. Os dois homens foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento no roubo e encaminhados para a delegacia, ficando à disposição das autoridades competentes. A televisão e o aparelho de Blu-ray roubados foram recuperados e devolvidos à vítima, enquanto o aparelho celular segue sem localização.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Maria Eduarda Lavocat e Darcianne Diogo
postado em 17/10/2026 17:04
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