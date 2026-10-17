Idosa é feita refém em roubo no Jardim Botânico e PM de Goiás prende suspeitos

Uma idosa viveu momentos de terror após ter a própria residência invadida e ser mantida refém por assaltantes na noite de sexta-feira (16/10), no Jardim Botânico. Durante o assalto, os criminosos subtraíram pertences da vítima, incluindo um celular, uma televisão e um aparelho de Blu-ray, deixando a idosa sob ameaça no local.
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Os suspeitos foram presos neste sábado (17/10), quando um policial militar do Estado de Goiás, mesmo de folga, tomou conhecimento do caso, localizou e abordou os homens em uma área considerada de risco, em São Sebastião.
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Durante a abordagem, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e um videogame Xbox. Os dois homens foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento no roubo e encaminhados para a delegacia, ficando à disposição das autoridades competentes. A televisão e o aparelho de Blu-ray roubados foram recuperados e devolvidos à vítima, enquanto o aparelho celular segue sem localização.
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Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.