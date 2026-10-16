Em Ceilândia, Grass promete endurecer ações contra agressores de mulheres

Grass registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia sobre o caso do vídeo manipulado por IA - (crédito: Reprodução)

Durante agenda de campanha nesta sexta-feira (16/10) em Ceilândia, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) prometeu endurecer as ações de combate à criminalidade e ampliar as medidas de proteção às mulheres vítimas de violência. Ao comentar o feminicídio de uma mulher atacada pelo ex-companheiro, o petista criticou a atual política de segurança pública e defendeu ações mais rigorosas contra agressores.

“No meu governo, ladrão, gente que mata, gente que rouba não vai ter vida fácil.” O candidato afirmou que pretende intensificar o cumprimento de medidas protetivas, principalmente nos casos em que o agressor já tenha cometido violência contra a companheira.

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O petista também defendeu a ampliação das delegacias especializadas no atendimento às mulheres e o fortalecimento dos canais de denúncia. “Vamos intensificar o cumprimento de medida protetiva para aquele agressor que já, na primeira vez, violentou sua companheira. Vamos combater o feminicídio dando às mulheres condições de denúncia e garantindo os espaços de acolhimento para quem é dependente financeiramente do agressor”, declarou.

O candidato criticou a gestão da segurança pública no Distrito Federal. “Brasília virou uma cidade violenta e agressiva. Esse governo é um governo que não se preocupa com o povo.”

Deepfake

Grass voltou a falar sobre o vídeo manipulado com inteligência artificial que atribui declarações falsas a ele. O caso ocorreu nessa quinta (15), e o candidato afirmou que aguarda a investigação da Polícia Civil (PCDF) para identificar os responsáveis pela produção e divulgação do material.

Ainda segundo o petista, o vídeo utiliza imagens de uma entrevista real concedida à imprensa, mas, em determinado momento, a voz original é substituída por uma reprodução artificial semelhante à dele. Na gravação, são atribuídas ao candidato declarações que ele nega ter feito, incluindo supostas propostas de implementar o chamado “kit gay” nas escolas e de se posicionar contra a disciplina no ambiente escolar. “Houve ali um crime eleitoral no sentido de promoverem fake news”, enfatizou.

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Grass afirmou que pretende identificar também os responsáveis pela produção do vídeo e buscar a responsabilização dos envolvidos na Justiça. “É um crime que não é só eleitoral, também é um crime de injúria e difamação. Vamos para área cível e responsabilizar aqueles que produziram o vídeo e disseminaram”, declarou.

O candidato acrescentou que espera agilidade na investigação para esclarecer como o material foi produzido. “Vamos até as últimas consequências. Eu espero que a polícia seja rápida para investigar isso, e a gente possa encontrar os responsáveis”, concluiu.