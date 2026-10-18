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Tráfico de drogas

Vítima de violência doméstica denuncia agressor e PMDF apreende R$ 100 mil em maconha

Durante o atendimento a uma mulher ameaçada pelo companheiro, PMs encontraram 29 tabletes de maconha, após ela denunciar o crime

Os policiais foram informados pela vítima de que o autor possuía uma quantidade significativa de drogas - (crédito: PMDF)
Os policiais foram informados pela vítima de que o autor possuía uma quantidade significativa de drogas - (crédito: PMDF)

Uma ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva levou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a apreender 29 tabletes de maconha, avaliados em cerca de R$ 100 mil, na noite do último sábado (17/10), em São Sebastião. 

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A localização dos entorpecentes, escondidos na propriedade e numa área de mata próxima, só foi possível após a própria vítima denunciar aos policiais que o agressor guardava a droga no local. Diante das informações, a equipe realizou buscas na propriedade e em uma área de mata próxima, onde encontrou os 29 tabletes de maconha. 

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Após a apreensão da droga, as partes envolvidas foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438
  • Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
    Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 18/10/2026 15:27
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