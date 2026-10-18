Vítima de violência doméstica denuncia agressor e PMDF apreende R$ 100 mil em maconha

Uma ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva levou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a apreender 29 tabletes de maconha, avaliados em cerca de R$ 100 mil, na noite do último sábado (17/10), em São Sebastião.
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A localização dos entorpecentes, escondidos na propriedade e numa área de mata próxima, só foi possível após a própria vítima denunciar aos policiais que o agressor guardava a droga no local. Diante das informações, a equipe realizou buscas na propriedade e em uma área de mata próxima, onde encontrou os 29 tabletes de maconha.
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Após a apreensão da droga, as partes envolvidas foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis.
Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica
- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
WhatsApp: (61) 98626-1197
Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
- Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
- Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
- Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438
- Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h
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