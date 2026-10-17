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Alagamento

Chuva forte provoca alagamentos na 26 de Setembro neste sábado (17/10)

Moradores registraram ruas tomadas pela água e invasão de um mercado neste sábado (17/10), após temporal na região

Caminhão atolado na Rua 2, na Colônia Agrícola 26 de Setembro - (crédito: Reprodução)
Caminhão atolado na Rua 2, na Colônia Agrícola 26 de Setembro - (crédito: Reprodução)

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, no Distrito Federal, enfrentaram alagamentos após uma forte chuva atingir a região neste sábado (17/10). Imagens gravadas por residentes mostram as ruas 2 e 3 tomadas pela água, com trechos completamente alagados.

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O volume de água acumulado dificultou a circulação de pessoas e veículos. Em registros, um carro e um caminhão aparecem atolados em meio ao alagamento. As imagens também mostram moradores dentro da água, diante da dimensão da inundação.

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Confira imagens:

 

Os transtornos chegaram a estabelecimentos comerciais da comunidade. Em outro vídeo, a água aparece invadindo um mercado da região.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 17/10/2026 20:52
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