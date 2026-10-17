Chuva forte provoca alagamentos na 26 de Setembro neste sábado (17/10)

Caminhão atolado na Rua 2, na Colônia Agrícola 26 de Setembro - (crédito: Reprodução)

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, no Distrito Federal, enfrentaram alagamentos após uma forte chuva atingir a região neste sábado (17/10). Imagens gravadas por residentes mostram as ruas 2 e 3 tomadas pela água, com trechos completamente alagados.

O volume de água acumulado dificultou a circulação de pessoas e veículos. Em registros, um carro e um caminhão aparecem atolados em meio ao alagamento. As imagens também mostram moradores dentro da água, diante da dimensão da inundação.

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Confira imagens:

Os transtornos chegaram a estabelecimentos comerciais da comunidade. Em outro vídeo, a água aparece invadindo um mercado da região.