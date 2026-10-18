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Alexandre Carlo, do Natiruts, canta para apoiadores de Lula em Brasília

Vocalista do Natiruts subiu ao trio no fim da caminhada até o Congresso e foi acompanhado pelos manifestantes, mesmo com chuva

Apresentação de Alexandre Carlo na manifestação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)
Apresentação de Alexandre Carlo na manifestação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

O cantor Alexandre Carlo, vocalista da banda Natiruts, subiu ao trio ao final da caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (18), em Brasília. Ele cantou para os manifestantes que haviam saído do Museu Nacional em direção ao Congresso Nacional.

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Entre as músicas do repertório estava "Liberdade pra Dentro da Cabeça", sucesso da banda. Os manifestantes cantaram junto com o artista, mesmo debaixo de chuva forte, que começou a cair quando o ato chegava ao fim.

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Confira o vídeo:

O ato havia sido convocado por organizações de esquerda e movimentos populares para as 9h, no Museu Nacional, com o objetivo de mobilizar eleitores a uma semana do segundo turno, em 25 de outubro. O local estava lotado, e a caminhada até o Congresso reuniu cartazes com críticas e mensagens em defesa da democracia.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 18/10/2026 15:02
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