Alexandre Carlo, do Natiruts, canta para apoiadores de Lula em Brasília

O cantor Alexandre Carlo, vocalista da banda Natiruts, subiu ao trio ao final da caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (18), em Brasília. Ele cantou para os manifestantes que haviam saído do Museu Nacional em direção ao Congresso Nacional.
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Entre as músicas do repertório estava "Liberdade pra Dentro da Cabeça", sucesso da banda. Os manifestantes cantaram junto com o artista, mesmo debaixo de chuva forte, que começou a cair quando o ato chegava ao fim.
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Confira o vídeo:
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O ato havia sido convocado por organizações de esquerda e movimentos populares para as 9h, no Museu Nacional, com o objetivo de mobilizar eleitores a uma semana do segundo turno, em 25 de outubro. O local estava lotado, e a caminhada até o Congresso reuniu cartazes com críticas e mensagens em defesa da democracia.
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