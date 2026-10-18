Alexandre Carlo, do Natiruts, canta para apoiadores de Lula em Brasília

O cantor Alexandre Carlo, vocalista da banda Natiruts, subiu ao trio ao final da caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (18), em Brasília. Ele cantou para os manifestantes que haviam saído do Museu Nacional em direção ao Congresso Nacional.

Entre as músicas do repertório estava "Liberdade pra Dentro da Cabeça", sucesso da banda. Os manifestantes cantaram junto com o artista, mesmo debaixo de chuva forte, que começou a cair quando o ato chegava ao fim.

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Confira o vídeo:

O ato havia sido convocado por organizações de esquerda e movimentos populares para as 9h, no Museu Nacional, com o objetivo de mobilizar eleitores a uma semana do segundo turno, em 25 de outubro. O local estava lotado, e a caminhada até o Congresso reuniu cartazes com críticas e mensagens em defesa da democracia.