Leandro Grass pede união além do PT em ato pró-Lula no Museu Nacional

Candidato subiu ao palco ao lado de uma criança e defendeu o fortalecimento de programas sociais e da educação no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass participou, na manhã deste domingo (18/10), da manifestação no Museu Nacional em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A uma semana do segundo turno, ele discursou para os apoiadores e subiu ao palco acompanhado de uma criança identificada como Maia, que leu um recado em defesa de crianças, adolescentes, jovens, estudantes, mulheres e famílias.

Na fala, Leandro afirmou que o ato não se resume à defesa de candidaturas e que o foco é o futuro. Disse querer crianças "com a arte e a cultura na mão e não com as armas". Ao falar da reta final da campanha, defendeu a manutenção de programas federais como o Pé-de-Meia, a Farmácia Popular, o Prouni, os institutos federais, as universidades públicas e o Bolsa Família.

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Na pauta local, ele prometeu manter e ampliar o programa Prato Cheio e negou a existência de "kit gay" nas escolas, ao responder a boatos que, segundo ele, ouve nas ruas. Também criticou a situação da saúde pública no DF, ao relatar que encontra moradores que esperam há anos por tratamento e cirurgia, e agradeceu aos servidores públicos presentes. Ao fim, cobrou da adversária Celina Leão a presença no debate.

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Em entrevista ao Correio Braziliense, o candidato disse que pretende conquistar eleitores de diferentes campos. "Não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, não importa se gosta ou não do PT. Agora a mudança é aqui, e a gente faz junto", afirmou. Para ele, quem tem "bom senso e consciência" vai reconhecer que a capital precisa de mudança.

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Leandro encerrou o discurso agradecendo à juventude do DF e aos estudantes de universidades e escolas públicas e particulares. Ele atribuiu aos jovens a presença de todos no ato e puxou o grito da plateia, com "Bora Lula, bora Leandro, bora Brasília".