Lula pede votos para Leandro Grass pelas redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, neste sábado (17/10), um vídeo direcionado aos eleitores do Distrito Federal em que pede votos para Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do DF. Na gravação, o presidente destaca iniciativas do governo federal na área da educação e associa os investimentos à continuidade do desenvolvimento na cidade.

“Se você quiser que Brasília continue no caminho certo, crescendo economicamente, crescendo do ponto de vista da educação, crescendo do ponto de vista da qualidade do emprego, vote 13. Para o governo, vote Leandro Grass, e para presidente, vote Lula”, declarou.

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A publicação faz parte de uma série de vídeos gravados por Lula com mensagens direcionadas a diferentes territórios. Na gravação destinada aos brasilienses, o presidente cita o programa Pé-de-Meia, os institutos federais e a criação de novas instituições de ensino como exemplos de ações voltadas à população do DF.

“Você, por acaso, sabia que Brasília tem 79 mil alunos recebendo o Pé-de-Meia?”, questionou Lula, ao mencionar o programa federal de incentivo financeiro a estudantes do ensino médio público.

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O presidente também citou a presença de institutos federais em regiões administrativas como Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Asa Sul. Segundo ele, o governo federal prevê ainda duas novas unidades, em Sobradinho e no Sol Nascente.

Na mensagem, Lula mencionou também a criação da Universidade do Esporte e da Universidade Indígena. Ao final do vídeo, reforçou o pedido de voto nos candidatos do PT. “Tudo vai ser melhor para o povo de Brasília”.

Veja video: