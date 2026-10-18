"A gente não pode cruzar os braços, o PT está nas ruas", diz Celina Leão

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

A uma semana do segundo turno das eleições, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) incentivou seus eleitores a realizarem mobilizações pelas ruas do Distrito Federal em favor de sua reeleição. “Cada um de vocês tem uma missão muito importante nessa última semana. A gente não pode cruzar os braços, o PT está nas ruas. Nós precisamos estar mobilizados, cada um de nós precisamos estar nas ruas.”

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Durante um encontro com apoiadores no Minas Tênis Clube, no Plano Piloto, no início da tarde deste domingo (18/10), Celina também pediu para que a mobilização dos seus eleitores ocorra nas redes sociais. De acordo com ela, a campanha virtual deve ser tão grande quanto a campanha presencial. “Existe uma campanha virtual e ela precisa crescer. Cada um com o seu telefone, repostem e republiquem. Nosso telefone hoje é uma arma de comunicação”, afirmou a governadora.

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Leão aproveitou a ocasião para alfinetar o seu opositor na corrida eleitoral, Leandro Grass (PT). Segundo ela, o candidato petista não possui capacidade para ser governador do DF. “O Grass não tem proposta, não conhece nossa cidade. No primeiro debate ele disse que não precisava de obras. A cidade precisa de obras, precisa de investimento na educação, precisa de cuidar da saúde. Ele não tem capacidade para cuidar da nossa cidade”, criticou.

A governadora também acenou para aqueles eleitores que ainda estão em dúvida em quem votar para governador no segundo turno. Celina disse que os números do seu governo seriam suficientes para conseguir os votos de indecisos ou daqueles que não foram votar.

“Em 5 meses eu fiz mais do que o governo do PT fez em cinco anos. É só você comparar os números, eu operei 20 mil pessoas, eu abri 200 mil consultas, estou entregando 5 novas UPAs esse ano. Eu nomeei 2400 policiais. Então é só comparar. Se comparar, não erra, vota 11, Celina para governadora.”