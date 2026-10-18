Chuva forte pega apoiadores de Lula após ato até o Congresso

A manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Museu Nacional, em Brasília, reuniu uma multidão neste domingo (18/10). O local estava lotado. Os manifestantes seguiram em caminhada do museu até o Congresso Nacional, com cartazes. Entre as frases, havia mensagens de policiais em apoio ao "antifascismo", como "Meta, esqueceu de me bloquear na rua" e "Trump, tire suas patas do Brasil". Também apareceram "Meninos mimados não podem reger a nação", "Sem mitos falsos, sem anistia", "Trair a Constituição é trair a pátria", "As terras raras e as estatais são do Brasil", "O filho também não", "É preciso dar um jeito, meu amigo", "País sem voz é medo" e "Santa Maria rogai por nois/Pai da mentira".

Quando o ato terminou, uma chuva forte começou às 13h em ponto. Alguns manifestantes procuraram abrigo na biblioteca e embaixo do museu, enquanto esperavam a chuva diminuir, e enfrentaram dificuldades para ir embora. Outros, no entanto, permaneceram onde estavam mesmo assim. Apesar de intensa, a chuva logo passou.

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O ato havia sido convocado por organizações de esquerda e movimentos populares para as 9h, com o objetivo de mobilizar eleitores a uma semana do segundo turno, em 25 de outubro. A manifestação ocorreu em um cenário de disputa apertada na capital. A primeira pesquisa Datafolha do segundo turno aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 49% das intenções de voto no DF, contra 43% de Lula. O candidato ao governo do DF, Leandro Grass, esteve entre os presentes e discursou para os apoiadores.