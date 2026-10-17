Jovem de 18 mata adolescente de 15 esfaqueado, em Ceilândia

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Um jovem de 18 anos assassinou um adolescente de apenas 15, a facadas, no início da tarde deste sábado (17/10), na QNO 19, em Ceilândia. O crime, segundo a Polícia Militar, motivado por uma discussão por ciúmes — sentimento de posse — foi registrado às 12h41. Na manhã de hoje, um homem esfaqueou a mulher, na mesma região administrativa e foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente chegou a receber os primeiros socorros e foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu à gravidade do ferimento e veio a óbito na unidade de saúde.

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O autor do crime, segundo a PM, possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Após o ataque, ele fugiu do local. Equipes da PMDF realizam buscas ostensivas na região para tentar localizá-lo e prendê-lo em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).



Sentimento de posse

O sentimento de posse é uma das principais linhas de investigação para explicar o assassinato de Larissa Rodrigues de Paula, de 23 anos, e do cantor Arlandson de Sousa Alves, conhecido como Alan Tons, 26. Segundo o delegado Ataliba Neto, da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), os investigadores suspeitam que Tancredo Pereira da Silva, 41, e João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22, teriam planejado o crime porque acreditavam que o músico demonstrava interesse pelas companheiras deles. O casal foi morto a tiros na madrugada de domingo (11/10), dentro de casa, na QNM 22, em Ceilândia.