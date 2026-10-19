Celina Leão anuncia obras de esgoto e melhorias no Riacho Fundo

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), esteve no Riacho Fundo I, na manhã desta segunda-feira (19/10), para acompanhar as ações do programa GDF na Sua Porta, que reúne serviços de zeladoria e intervenções de infraestrutura nas cidades. Ao todo foram assinados 20 ordens de serviço e o investimento utilizado será de aproximadamente R$ 16 milhões. Entre as principais medidas do projeto está a implantação de esgotamento sanitário, uma obra que, segundo a chefe do executivo local, vai beneficiar mais de 50 mil pessoas.

Na ocasião, Celina ressaltou que a intervenção atende a uma demanda antiga dos moradores e defendeu a importância de resolver problemas estruturais que afetam a população. “Estamos muito felizes de estar trazendo essa grande obra aqui para o Riacho Fundo I, uma ação muito solicitada pela comunidade”, afirmou.

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A governadora também destacou as ações de zeladoria previstas no programa, como recuperação de calçadas, renovação do asfalto e revitalização de espaços públicos. “Sempre falo que é um programa que tem um olhar feminino. Ele olha o detalhe e isso que deixa a cidade organizada e bonita”, declarou.

Outro ponto enfatizado por Celina foi a acessibilidade. De acordo com a governadora, a orientação é que as intervenções sejam executadas com os recursos necessários para garantir o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, evitando que adaptações tenham de ser feitas posteriormente. “Não fazemos obras sem acessibilidade. Essa é a meta”, disse.