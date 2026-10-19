Mega-Sena acumula, e prêmio chega a R$ 185 mi; aposta do DF leva quina

Mega-Sena está acumulada. NA foto, apostador na lotérica da Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O último concurso da Mega-Sena, no domingo (18/10), não teve ganhador da faixa principal, e o prêmio está acumulado em R$ 185 milhões. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (20/10), às 21h (horário de Brasília).

A modalidade da quina teve 102 apostas ganhadoras, e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 58.806,72. Uma aposta feita no DF, de forma virtual, acertou a quina. A quadra registrou 7.381 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.339,55.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até as 20h do dia do sorteio (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.



