Leandro Grass propõe ampliação do transporte público sobre trilhos no DF

Na panfletagem que realizou em frente à estação de metrô Terminal, em Samambaia, na tarde desta sexta-feira (19/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass, apresentou propostas para os passageiros e moradores da cidade.

O petista reforçou seu projeto de expansão do metrô e modernização do modal. "Quero concluir a obra de expansão, que está capengando. Assim que entregarmos essa, vamos iniciar a expansão do metrô para outras áreas do DF”, destacou Grass.

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O candidato também propôs a adoção de outros sistema de trilhos, que funcionariam em conjunto com o metrô e fariam a integração com o Entorno. “Vamos diminuir a dependência do pneu. Vamos implementar outros modelos de trilhos, monotrilhos, trens de superfície, integrar o transporte do DF com o Entorno”, pontuou Leandro Grass.

Ainda sobre o metrô, o candidato comentou que pretende fazer um programa de melhoria e modernização nos veículos. “O metrô passou por um longo tempo de sucateamento, então, obviamente, precisamos de novos vagões, precisamos fazer toda a manutenção da rede de trilhos do metrô de Brasília”, disse.

Grass destacou, ainda, investimentos na infraestrutura das estações. “As estações precisam de estrutura, com novos banheiros, e de ampliaação das estações para melhorar o serviço público”, destacou.



