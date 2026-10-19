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"Vamos transformar o DF na capital da tecnologia", destaca Grass

As propostas apresentadas pelo candidato passeiam por bolsas de estudos, inovação e parceria das instituições de ensino com empresas para o desenvolvimento de projetos

Grass propõe parceria de instituições de ensino com empresas para primeiro emprego - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)
Grass propõe parceria de instituições de ensino com empresas para primeiro emprego - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante agenda em uma universidade particular na Asa Norte, na noite desta segunda-feira (19/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT), comentou sobre os seus projetos para a educação do DF. Ele ressaltou parceria entre rede pública e empresas no DF e facilitação de bolsas de estudos. 

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Grass comentou que seu foco é dar condições de estudos para estudantes da rede pública e particular. “Temos que ter um transporte de qualidade à noite. Muitos estudantes têm que sair mais cedo da aula para poder conseguir voltar para casa”, disse. O candidato também destacou que irá ampliar o horário do metrô e as linhas noturnas para facilitar a volta da casa dos estudantes.

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Outro projeto apresentado pelo petista é a inserção dos alunos no mercado de trabalho. “No nosso governo, vamos ampliar o acesso às bolsas, ao primeiro emprego, ao estágio e ter mais parceria com o governo e com as empresas, para estimular que elas ampliem acesso a essas bolsas de estágio”, explicou.

No seu plano de governo também está prevista a parceria de instituições de ensino superior com empresas para fomentar o desenvolvimento do DF. “Elas vão participar com inovação, a pesquisa, a produção do conhecimento e o desenvolvimento de soluções para o próprio governo”, afirmou. Entre as áreas de interesse estão a saúde, educação, transporte, segurança e o mercado. Segundo Grass, as parcerias irão estimular novas empresas aqui no DF e criar um grande parque tecnológico. “Vamos transformar o DF na capital da tecnologia”, frisou o petista. 

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 19/10/2026 23:32
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