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Em Planaltina, Grass cobra presença de Celina Leão em debates

Candidato do PT, Leandro Grass prometeu ampliar programas sociais, criticou a ausência de Celina Leão nos debates e negou que pretenda encerrar o Prato Cheio

18.10.2026 Maria Eduarda Lavocat CB/DA Press. Leandro Grass em sua agenda - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/DA Press. )
18.10.2026 Maria Eduarda Lavocat CB/DA Press. Leandro Grass em sua agenda - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/DA Press. )

Acompanhado de militantes e apoiadores,o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) apresentou propostas para as áreas de saúde, educação e segurança pública, durante ato de campanha em Planaltina, neste domingo (18/10). Na última semana antes do segundo turno, o petista afirmou que pretende intensificar as atividades e agradeceu aos apoiadores que participam da campanha desde o início, em 16 de agosto, em especial a mobilização na região administrativa.

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Na área da saúde, Grass prometeu realizar mutirões de exames, consultas e cirurgias, recompor as equipes das unidades de saúde e dos hospitais e ampliar a contratação de profissionais. Ele também defendeu a nomeação de médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde, além da adesão a programas federais, como o Mais Médicos e o Agora Tem Especialistas.

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“Nós temos um plano para a saúde, um plano para recompor as equipes das unidades de saúde e dos hospitais. Temos 5 mil enfermeiros e 12 mil agentes comunitários de saúde esperando para serem nomeados. Nós vamos entregar todas as obras que estão paradas, os hospitais que estão sendo construídos e não foram entregues, as UPAs e as demais unidades de saúde”, declarou.

Para a educação, o candidato propôs ampliar a oferta de escolas em tempo integral e de creches públicas, além de reforçar o atendimento a crianças com deficiência e outras necessidades específicas. Entre as medidas citadas estão a ampliação dos programas de educação precoce e de atendimento a estudantes com altas habilidades, a expansão das salas de recursos e a contratação de professores, monitores, educadores sociais, orientadores educacionais e psicólogos escolares.

Na segurança pública, Grass defendeu o monitoramento e o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. “Podem falar sem medo: bandido bom é bandido preso. Bandido vai ser preso no meu governo. Nós não vamos dar mole para a bandidagem”, afirmou.

O candidato também aproveitou o ato para criticar a adversária Celina Leão (PP). Grass questionou a participação da candidata nos debates eleitorais e mencionou o encontro previsto para terça-feira, na TV Globo. “Antes, a grande pergunta desta campanha era: ‘Celina, cadê o dinheiro do BRB?’. Agora, além dessa, devemos perguntar: ‘Celina, por que você está fugindo dos debates com o Leandro?’”, afirmou.

Grass também rebateu a divulgação de informações sobre um possível encerramento do programa Prato Cheio, que atribuiu a apoiadores da adversária. “Nesta semana, vieram perguntar se eu vou acabar com o Prato Cheio. Eu falei: ‘Meu querido, quem te contou essa essa mentira?’”, disse.

O petista negou que pretenda encerrar o benefício e prometeu ampliá-lo, assim como os restaurantes comunitários e os demais programas sociais. Ele também afirmou que pretende regularizar os pagamentos às entidades de assistência social e fortalecer iniciativas do terceiro setor, incluindo projetos voltados a idosos, mulheres e crianças.


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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 18/10/2026 19:06
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