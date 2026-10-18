Em Planaltina, Grass cobra presença de Celina Leão em debates

Acompanhado de militantes e apoiadores,o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) apresentou propostas para as áreas de saúde, educação e segurança pública, durante ato de campanha em Planaltina, neste domingo (18/10). Na última semana antes do segundo turno, o petista afirmou que pretende intensificar as atividades e agradeceu aos apoiadores que participam da campanha desde o início, em 16 de agosto, em especial a mobilização na região administrativa.

Na área da saúde, Grass prometeu realizar mutirões de exames, consultas e cirurgias, recompor as equipes das unidades de saúde e dos hospitais e ampliar a contratação de profissionais. Ele também defendeu a nomeação de médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde, além da adesão a programas federais, como o Mais Médicos e o Agora Tem Especialistas.

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“Nós temos um plano para a saúde, um plano para recompor as equipes das unidades de saúde e dos hospitais. Temos 5 mil enfermeiros e 12 mil agentes comunitários de saúde esperando para serem nomeados. Nós vamos entregar todas as obras que estão paradas, os hospitais que estão sendo construídos e não foram entregues, as UPAs e as demais unidades de saúde”, declarou.

Para a educação, o candidato propôs ampliar a oferta de escolas em tempo integral e de creches públicas, além de reforçar o atendimento a crianças com deficiência e outras necessidades específicas. Entre as medidas citadas estão a ampliação dos programas de educação precoce e de atendimento a estudantes com altas habilidades, a expansão das salas de recursos e a contratação de professores, monitores, educadores sociais, orientadores educacionais e psicólogos escolares.

Na segurança pública, Grass defendeu o monitoramento e o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. “Podem falar sem medo: bandido bom é bandido preso. Bandido vai ser preso no meu governo. Nós não vamos dar mole para a bandidagem”, afirmou.

O candidato também aproveitou o ato para criticar a adversária Celina Leão (PP). Grass questionou a participação da candidata nos debates eleitorais e mencionou o encontro previsto para terça-feira, na TV Globo. “Antes, a grande pergunta desta campanha era: ‘Celina, cadê o dinheiro do BRB?’. Agora, além dessa, devemos perguntar: ‘Celina, por que você está fugindo dos debates com o Leandro?’”, afirmou.

Grass também rebateu a divulgação de informações sobre um possível encerramento do programa Prato Cheio, que atribuiu a apoiadores da adversária. “Nesta semana, vieram perguntar se eu vou acabar com o Prato Cheio. Eu falei: ‘Meu querido, quem te contou essa essa mentira?’”, disse.

O petista negou que pretenda encerrar o benefício e prometeu ampliá-lo, assim como os restaurantes comunitários e os demais programas sociais. Ele também afirmou que pretende regularizar os pagamentos às entidades de assistência social e fortalecer iniciativas do terceiro setor, incluindo projetos voltados a idosos, mulheres e crianças.



