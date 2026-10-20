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Mãe de Celina Leão volta a ser internada

Segundo a assessoria da governadora, Maria Célia passa bem. Ela havia sido hospitalizada em setembro, quando a filha suspendeu compromissos para acompanhá-la.

Maria Célia Leão, mãe de Celina Leão, voltou a ser internada - (crédito: Fotos: Instagram)
Maria Célia Leão, mãe de Celina Leão, voltou a ser internada - (crédito: Fotos: Instagram)

A mãe da governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), voltou a ser internada nesta terça-feira (20/10). Segundo a assessoria da governadora, Maria Célia passa bem. Ela já havia sido hospitalizada em 13 de setembro, quando Celina suspendeu compromissos de campanha e agendas institucionais para acompanhá-la.

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Na ocasião, a governadora publicou nas redes sociais uma foto em que aparece segurando a mão da mãe, em um leito hospitalar. “Hoje, minha prioridade foi estar aqui. Minha mãe está internada e, neste momento, precisa de mim ao lado dela. Por isso, suspendi minhas agendas para acompanhá-la e cuidar de quem sempre cuidou de mim”, escreveu. Na publicação, Celina também agradeceu as mensagens de apoio e as orações recebidas pela família.

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O motivo da nova internação não foi informado.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 20/10/2026 15:25
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