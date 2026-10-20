Mãe de Celina Leão volta a ser internada

A mãe da governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), voltou a ser internada nesta terça-feira (20/10). Segundo a assessoria da governadora, Maria Célia passa bem. Ela já havia sido hospitalizada em 13 de setembro, quando Celina suspendeu compromissos de campanha e agendas institucionais para acompanhá-la.

Na ocasião, a governadora publicou nas redes sociais uma foto em que aparece segurando a mão da mãe, em um leito hospitalar. “Hoje, minha prioridade foi estar aqui. Minha mãe está internada e, neste momento, precisa de mim ao lado dela. Por isso, suspendi minhas agendas para acompanhá-la e cuidar de quem sempre cuidou de mim”, escreveu. Na publicação, Celina também agradeceu as mensagens de apoio e as orações recebidas pela família.

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O motivo da nova internação não foi informado.