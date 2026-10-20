Celina propõe ampliar turismo e capacitar pessoas em vulnerabilidade

Em encontro com a Fecomércio, Celina Leão defendeu a divulgação de Brasília como destino turístico - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

Em encontro com a Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio, Celina Leão (PP), candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, destacou a importância do turismo para o Distrito Federal, defendeu a divulgação da capital federal como destino turístico e recebeu propostas e recomendações de políticas públicas para o setor.

“O turismo é sustentável, é ecológico, traz vida para a cidade. A gente que mora aqui sabe das belezas da nossa cidade, sabe o que nós temos de turismo ecológico, turismo rural, religioso e cívico”, afirmou a candidata.

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Celina defendeu que Brasília amplie a presença no mercado turístico nacional e internacional. Entre as propostas está a elaboração de um calendário de eventos em parceria com representantes do setor. “Eu quero muito que isso seja ampliado. O que nós queremos fazer é investir ainda mais, para que Brasília seja visitada por todo estudante em determinado momento da sua vida escolar, para conhecer a capital da república”, ressaltou.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, explicou que as propostas entregues à candidata foram elaboradas com a participação de representantes de diferentes áreas do setor turístico. “(Nossa proposta) é fazer um turismo mais forte, gerar mais emprego, gerar renda. Não é uma proposta do sistema Fecomércio, é de todo o trade de turismo. Todos foram ouvidos, deram opinião e colocaram sugestões. É isso que estamos entregando para o governo, para que possa incluir no seu projeto e fazer Brasília crescer muito mais no turismo”, declarou.

Capacitação

Além do comprometimento com o avanço do turismo na capital federal, Celina Leão propôs um convênio com o sistema S para a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade no Centro Pop.

“Nós temos um espaço para curso de capacitação. Nós queremos fazer um convênio com vocês, porque nós temos um espaço para capacitar essas pessoas. A gente fazer um destino para essas pessoas que estão nas ruas, muitos deles. Tenho certeza que isso é o primeiro passo para muitas outras coisas que podem abrir na vida deles. Quero montar um salão lá dentro, centro de qualificação, treinamento, capacitação”, ressaltou a governadora.