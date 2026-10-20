Celina aciona Justiça Eleitoral contra Grass por panfleto comparativo no DF

A disputa pelo Governo do Distrito Federal, a poucos dias do segundo turno, ganhou um novo capítulo judicial no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF). A coligação da candidata Celina Leão (PP), que disputa o cargo pelo número 11, protocolou uma representação com pedido de busca e apreensão contra o adversário Leandro Grass (PT).

A ação questiona a distribuição de um panfleto comparativo que traz os nomes "Flávio e Celina" acompanhados do número 22 (referente a Flávio Bolsonaro), o que, segundo a equipe da governadora, induz o eleitorado ao erro sobre o verdadeiro dígito de votação de Celina no pleito distrital, que é o 11. Em resposta, o PT-DF e a campanha de Grass afirmaram que o impresso respeita a legislação e acusaram a candidata de tentar se vitimizar.

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O episódio ocorreu na noite da última segunda-feira (19/10), por volta das 22h, nas imediações do UniCEUB, na Asa Norte. De acordo com o documento apresentado ao TRE-DF, o próprio candidato Leandro Grass participou da entrega dos impressos aos eleitores e publicou registros da atividade em suas redes sociais.

No panfleto laranja, a face interna exibe duas colunas intituladas "Compare. Dois projetos pro DF e pro Brasil". A coluna da esquerda associa "Lula e Leandro" ao número 13, enquanto a da direita traz "Flávio e Celina" sobrepostos ao número 22 cortado por um traço rosa.

Alegações de Celina

Na ação, os advogados de Celina Leão argumentam que, embora o traço simule rejeição, a disposição gráfica equivalente pode fazer o eleitor digitar o número 22 na primeira etapa da urna (para governador) e anular o voto. A coligação destacou que, no primeiro turno, 26.603 eleitores do DF digitaram 22 para governador e tiveram o voto anulado por inexistência de candidato com essa numeração.

Panfleto alvo de denúncia por parte da campanha de Celina (foto: Divulgação/Celina Leão)

"Ele filmou, me mandaram, nós estamos fazendo uma ação sobre isso, ele colocando o nosso número a 22 e entregando isso na porta do Ceub", criticou Celina Leão. "Estão induzindo o eleitor ao erro, isso é muito feio, é uma baixaria. A população do Distrito Federal não merece isso." A representação solicita a suspensão imediata da veiculação, a busca e apreensão dos panfletos em comitês da campanha do PT e fixação de multa em caso de descumprimento.

O outro lado

O PT-DF — responsável pela coordenação da campanha de Leandro Grass — rebateu as acusações em nota oficial e sustentou que a peça gráfica é legítima. "O material questionado respeita a legislação eleitoral e apresenta as diferenças entre os projetos políticos em disputa. O PT-DF repudia a desinformação, prática da qual nossa campanha tem sido alvo recorrente", afirmou a nota oficial.

A legenda acusou ainda a gestão de Celina de utilizar órgãos públicos para fiscalizar adversários e relembrou decisões desfavoráveis à governadora na Justiça Eleitoral.

"Causa estranheza que a governadora se apresente como vítima quando sua própria campanha já foi alvo de sucessivas decisões da Justiça Eleitoral, reconhecendo propaganda irregular na televisão e na rua, impulsionamentos irregulares, falsa imputação de crime ao partido, distribuição irregular de camisetas e outras práticas incompatíveis com a legislação", pontuou o partido.