Relíquia de São Carlo Acutis volta ao Santuário Santíssimo Sacramento

Santuário Santíssimo Sacramento celebra 21 anos de Adoração Perpétua e entroniza relíquia de São Carlo Acutis - (crédito: Paulo Larcerda/Divulgação)

A relíquia de São Carlo Acutis já está novamente disponível para visitação no Santuário Santíssimo Sacramento, na quadra 606 da Asa Sul, a partir desta terça-feira (20/10). Os que desejarem ver o fio de cabelo do jovem santo podem acessar a capela 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O objeto foi exposto no domingo (18) e, um dia depois, recolhido por motivos de segurança. Com o alto fluxo de pessoas, houve receio de que a relíquia fosse furtada, pois estava posicionada em um local aberto e sem tranca. O Santuário, então, recolheu o item e providenciou uma proteção para colocar na urna.

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A relíquia, um fio de cabelo do santo guardado dentro de uma urna, foi recebida pelo Santuário em uma missa, que contou com a presença de mais de 1.200 fiéis.

O Santuário Santíssimo Sacramento fica aberto 24 horas por dia, todos os dias. A partir das 22h, o portão do templo fica fechado, mas os fiéis podem acessar o local acionando a guarita.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates