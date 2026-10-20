Homem investigado por aliciamento sexual de adolescente de 12 anos é preso

PCDF cumpre mandado de prisão preventiva contra homem investigado por aliciamento sexual de criança de 12 anos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem investigado por aliciamento sexual de adolescente de 12 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina nesta segunda-feira (19/10).

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As investigações tiveram início em agosto deste ano, após o registro de uma ocorrência relatando que a vítima estaria recebendo mensagens com conteúdo sexual por meio de um aplicativo. O suspeito teria oferecido dinheiro para a prática de atos sexuais e, com a recusa, ameaçado e persistido no contato, tentando agendar encontros presenciais.

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Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a PCDF apreendeu quatro celulares, um relógio inteligente, um chip telefônico e três dispositivos de armazenamento de dados. Os materiais serão submetidos a exame de perícia.

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O caso é apurado como crime de aliciamento para a prática de ato libidinoso, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em caso de condenação, a pena prevista é de três a cinco anos de prisão, além de multa. A punição também pode ser aumentada de um a dois terços, baseada em hipóteses previstas em leis, o que resultaria em pena de até oito anos e quatro meses de prisão.