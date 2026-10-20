Jovem de 18 anos morre após ser atropelada por carro no Eixão Norte

Uma jovem de 18 anos morreu ao ser atropelada no Eixão Norte na noite desta terça-feira (20/10). Segundo a Polícia Militar, o motorista passou pelo teste de bafômetro, que apontou resultado negativo.

O grave acidente ocorreu entre a saída do buraco do Tatu e o início do Eixo Rodoviário Norte. Aos militares, o condutor e um passageiro que estava no veículo afirmaram estar na velocidade da via. Ainda de acordo com o motorista, a jovem teria cruzado a via no sentido das quadras 200/100, quando foi atingida.

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A vítima foi atendida inicialmente por populares. O atendimento seguiu com as equipes do Corpo de Bombeiros. Ela morreu no local e a Polícia Civil assumiu a investigação do caso.