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Engasgamento

Bebê se engasga e é socorrido por bombeiros em quartel

Os bombeiros foram acionados para o endereço da família, porém o pai se deslocou para o quartel e se desencontrou da Unidade de Resgate

Um bebê de dois meses de idade se engasgou na noite da última quinta-feira (15), no pátio do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: Reprodução/Recanto Alerta)
Um bebê de dois meses de idade se engasgou na noite da última quinta-feira (15), no pátio do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: Reprodução/Recanto Alerta)

Um bebê de dois meses de idade se engasgou, na noite da última quinta-feira (15), e foi socorrido no pátio do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O resgate foi realizado por um sargento e uma cabo do Grupamento.

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No vídeo, um pai é visto correndo com uma criança no colo após o filho apresentar dificuldade para respirar por conta das vias aéreas obstruídas. No local, os bombeiros acolheram o bebê e iniciaram as manobras de desengasgo.

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 Logo após as técnicas aplicadas, a criança retomou a respiração, mas apresentou outra obstrução em seguida, sendo necessário outra sequência de manobras, que resultou na estabilidade do bebê.

Em seguida, os socorristas atenderam à criança na ambulância do CBMDF. Os bombeiros foram acionados para o endereço da família, porém o pai se deslocou para o quartel e se desencontrou da Unidade de Resgate. O bebê foi avaliado, mas ficou aos cuidados dos responsáveis.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 20/10/2026 21:45
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