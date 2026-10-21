GDF altera ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 30 de outubro

A governadora Celina Leão (PP) oficializou a transferência do ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público no Distrito Federal. A alteração foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (21/10), por meio do Decreto nº 49.585, que altera a norma anual sobre o calendário de feriados e datas comemorativas na administração pública distrital.

Com a publicação, a folga voltada aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Governo do Distrito Federal (GDF), tradicionalmente celebrada em 28 de outubro (uma quarta-feira), passa a ser comemorada no dia 30 de outubro (sexta-feira). Na prática, a quarta-feira terá expediente regular nas repartições públicas do DF, enquanto a sexta-feira será de ponto facultativo.

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A alteração permite aos servidores distritais emendar a data com o feriado nacional de Finados, comemorado na segunda-feira, 2 de novembro. O ajuste visa evitar interrupções no fluxo de trabalho e na prestação de serviços públicos durante o meio da semana, organizando o atendimento à população.

Anteriormente declarada pela governadora, a medida busca oferecer previsibilidade operacional ao funcionalismo distrital e aos serviços essenciais da capital. Os serviços de urgência e emergência, como saúde e segurança pública, funcionarão em esquema de plantão durante o período prolongado.