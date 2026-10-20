InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Celina Leão anuncia calendário de eventos para 2027

A proposta é fortalecer a atividade para além do lazer, aproveitando o potencial dos eventos para gerar negócios, renda e empregos e movimentar diferentes segmentos da economia do DF

Celina Leão:
Celina Leão: "Temos um projeto para que o Setor Comercial Sul funcione 24 horas" - (crédito: Darcianne Diogo/CB)

Durante o encontro de produtores de eventos do Distrito Federal, na Arena Mané Garrincha, a governadora Celina Leão (PP) e candidata à reeleição destacou o potencial do setor para impulsionar o turismo e movimentar a economia local. Ela citou as rotas do vinho, do queijo, do mel, do café, do morango e da cachaça como atrativos que podem ampliar a oferta turística da capital. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Celina também ressaltou festas tradicionais, como a da Uva e a do Morango, como oportunidades para valorizar a produção local e estimular a comercialização de produtos ao longo do ano. A candidata afirmou que o governo pretende elaborar um grande calendário de eventos para 2027, com o objetivo de fomentar o setor e atrair visitantes. A proposta é fortalecer a atividade para além do lazer, aproveitando o potencial dos eventos para gerar negócios, renda e empregos e movimentar diferentes segmentos da economia do DF. "Temos um projeto para que o Setor Comercial Sul funcione 24 horas", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A intenção é ampliar o aproveitamento dos espaços da cidade e estimular a atividade econômica também no período noturno.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/10/2026 19:52 / atualizado em 20/10/2026 20:00
x