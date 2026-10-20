Defensoria nas Escolas oferece serviços gratuitos no Itapoã

A população do Itapoã terá acesso a serviços jurídicos e de assistência social gratuitos nesta quarta-feira (21/10) e quinta-feira (22/10), durante a 20ª edição do programa Defensoria nas Escolas. A iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) será realizada das 9h às 16h, no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, com atendimento a estudantes, familiares e professores da rede pública de ensino.
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Entre os serviços oferecidos está a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação também disponibilizará encaminhamentos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para acesso a benefícios sociais do Governo do Distrito Federal (GDF).
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A programação inclui, ainda, reconhecimento de paternidade, encaminhamento para exame de DNA, solicitação de pensão alimentícia e regularização de guarda. Os interessados devem procurar a direção da escola para receber as orientações necessárias à participação nos atendimentos.
De acordo com a DPDF, somente em 2026, as Coordenações Regionais de Ensino identificaram 6.378 crianças sem o nome do pai no registro de nascimento.
*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal
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