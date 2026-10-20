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Defensoria nas Escolas oferece serviços gratuitos no Itapoã

Ação ocorre em 21 e 22 de outubro, no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, com emissão da nova carteira de identidade, orientações jurídicas e encaminhamentos para benefícios sociais

Programa foi criado em 2024 - (crédito: Reprodução)
Programa foi criado em 2024 - (crédito: Reprodução)

A população do Itapoã terá acesso a serviços jurídicos e de assistência social gratuitos nesta quarta-feira (21/10) e quinta-feira (22/10), durante a 20ª edição do programa Defensoria nas Escolas. A iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) será realizada das 9h às 16h, no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, com atendimento a estudantes, familiares e professores da rede pública de ensino.

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Entre os serviços oferecidos está a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação também disponibilizará encaminhamentos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para acesso a benefícios sociais do Governo do Distrito Federal (GDF).

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A programação inclui, ainda, reconhecimento de paternidade, encaminhamento para exame de DNA, solicitação de pensão alimentícia e regularização de guarda. Os interessados devem procurar a direção da escola para receber as orientações necessárias à participação nos atendimentos.

De acordo com a DPDF, somente em 2026, as Coordenações Regionais de Ensino identificaram 6.378 crianças sem o nome do pai no registro de nascimento.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 20/10/2026 21:36
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