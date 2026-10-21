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ANIMAL SILVESTRE

Bombeiros resgatam jiboia escondida em motor de carro na BR-070

Animal silvestre foi capturado no Setor de Chácaras e encaminhado ao Cetas da Floresta Nacional de Brasília

Jiboia foi achada em motor de veículo pelo Corpo de Bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Jiboia foi achada em motor de veículo pelo Corpo de Bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma jiboia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após se esconder no compartimento do motor de um veículo que trafegava pela BR-070, na altura do Setor de Chácaras. Para realizar a contenção e o manejo seguro do réptil, a corporação empenhou duas viaturas de salvamento no local.

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Após ser retirada da estrutura do automóvel sem ferimentos, a serpente foi transportada e entregue aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, localizado na Floresta Nacional de Brasília (Flona). A ocorrência foi registrada por volta das 10h09 desta terça-feira (20/10).

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Jiboia foi achada em motor de veículo pelo Corpo de Bombeiros
Jiboia foi achada em motor de veículo pelo Corpo de Bombeiros (foto: Divulgação/CBMDF)

Orientações

Caso aviste animais silvestres correndo risco de atropelamento, é crucial seguir os seguintes passos para evitar acidentes e salvar vidas:

  • Parar em local seguro: nunca pare o veículo no meio da estrada, procure um local seguro para estacionar;
  • Sinalizar o local: use triângulos, cones ou outros sinalizadores de trânsito para alertar os demais motoristas;
  • Não se aproxime do animal: animais feridos podem reagir de forma agressiva. Observe o animal de longe e repasse as informações aos socorristas;
  • Acione o BPMA: ligue no 190 para que a ocorrência seja gerada e o batalhão seja designado ao local. É importante informar a localização e a condição do animal, além dos dados pessoais, como o telefone, para que os policiais consigam mais detalhes em tempo real e se equipem conforme a necessidade do resgate;
  • Aguarde as instruções: siga as orientações dadas pelos militares até a chegada da equipe de resgate.

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 21/10/2026 10:41
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