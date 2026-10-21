Bombeiros resgatam jiboia escondida em motor de carro na BR-070

Uma jiboia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após se esconder no compartimento do motor de um veículo que trafegava pela BR-070, na altura do Setor de Chácaras. Para realizar a contenção e o manejo seguro do réptil, a corporação empenhou duas viaturas de salvamento no local.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após ser retirada da estrutura do automóvel sem ferimentos, a serpente foi transportada e entregue aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, localizado na Floresta Nacional de Brasília (Flona). A ocorrência foi registrada por volta das 10h09 desta terça-feira (20/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Orientações
Caso aviste animais silvestres correndo risco de atropelamento, é crucial seguir os seguintes passos para evitar acidentes e salvar vidas:
- Parar em local seguro: nunca pare o veículo no meio da estrada, procure um local seguro para estacionar;
- Sinalizar o local: use triângulos, cones ou outros sinalizadores de trânsito para alertar os demais motoristas;
- Não se aproxime do animal: animais feridos podem reagir de forma agressiva. Observe o animal de longe e repasse as informações aos socorristas;
- Acione o BPMA: ligue no 190 para que a ocorrência seja gerada e o batalhão seja designado ao local. É importante informar a localização e a condição do animal, além dos dados pessoais, como o telefone, para que os policiais consigam mais detalhes em tempo real e se equipem conforme a necessidade do resgate;
- Aguarde as instruções: siga as orientações dadas pelos militares até a chegada da equipe de resgate.