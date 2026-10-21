Motorista tem rosto ferido após colidir contra caminhão no Guará II

Um homem ficou com o rosto e a perna machucados após uma colisão entre o carro que dirigia e um caminhão nesta quarta-feira (21/10), na Avenida Central da QI 25, no Guará II. A batida ocorreu por volta das 12h10 e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

No local, os socorristas encontraram um GM Prisma preto parado na via e um caminhão Mercedes-Benz branco com parte da cabine sobre o canteiro central. O motorista do carro estava consciente e orientado, caminhava pelo local mas apresentava ferimentos. Após avaliação das equipes e regulação médica, ele foi transportado para um hospital.

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O condutor do caminhão também foi atendido, sem ferimentos e não precisou receber atendimento hospitalar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para atender à ocorrência. A corporação não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente.