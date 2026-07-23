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Fim de semana

Rua de Lazer do Guará tem edição especial de férias neste domingo

Com atrações para toda família de 8h às 16h, a Rua de Lazer acontece na Avenida Central do Guará II com programação gratuita

A programação inclui pintura de rosto, brinquedos infláveis para crianças, atos culturais, esportes e uma feira de artesanato - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)
A programação inclui pintura de rosto, brinquedos infláveis para crianças, atos culturais, esportes e uma feira de artesanato - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Neste domingo (26/7), o Guará II recebe uma versão especial de férias da Rua de Lazer, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na Avenida Central da Região Administrativa. A programação é gratuita e acontece das 8h às 16h, com atividades de cultura, esporte e lazer para todas as idades.

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Uma vez por mês, a iniciativa ocupa o espaço público ao ar livre. Uma das atrações em destaque será o espetáculo do Circo Vitória, às 11h, com apresentações de humor e acrobacias, e o Trenzinho de Ferro, que percorrerá a Rua de Lazer por três horas.

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Também estão na programação ações como pintura de rosto, brinquedos infláveis para crianças, atos culturais, esportes e uma feira de artesanato. 

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 23/07/2026 16:22
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