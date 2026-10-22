Celina promete não aumentar impostos sobre combustíveis em encontro com setor

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), defendeu a manutenção de impostos reduzidos sobre combustíveis durante encontro com apoiadores do setor. Ela relembrou a atuação como presidente da comissão que reduziu o ICMS sobre os produtos, quando era deputada federal, e afirmou que a medida ajuda a conter o aumento de preços. “Quando você consegue reduzir o valor do combustível, consegue melhorar a vida das pessoas, porque reduz o valor do produto final. Quando o combustível sobe, sobe tudo”, declarou.

Celina citou a adesão do Governo do Distrito Federal (GDF) a um consórcio voltado à redução dos preços dos combustíveis, apesar das diferenças políticas com o governo federal. Segundo a candidata, a participação exigiu recursos públicos para compensar a redução de impostos. “Toda vez que a isenção chega ao bolso do cidadão, para nós é importante, porque isso melhora a vida das pessoas. Isso afeta o preço dos alimentos e a inflação”, afirmou.

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Durante o encontro, a governadora disse que pretende manter o compromisso de não aumentar os impostos sobre combustíveis no DF, com o objetivo de evitar a elevação dos preços.

Além de se comprometer com o setor, Celina apresentou aos presentes um balanço das ações realizadas nos cinco meses de governo, com destaque para as áreas de saúde, educação e transporte público. Ao final, o encontro foi uma oportunidade de pedir votos para a disputa pela reeleição.