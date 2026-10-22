Segurança no DF é reforçada para o segundo turno das eleições

O comandante-geral da PMDF, coronel Rômulo Palhares, fala ao CB.Poder sobre a segurança para o segundo turno das eleições. Na bancada, as jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai trabalhar com um efetivo de mais de cinco mil policiais, exclusivamente para garantir a segurança durante o segundo turno das eleições. Ao CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, o comandante-geral da corporação, coronel Rômulo Palhares, detalhou o uso de drones e equipamentos para reconhecimento facial e leitura de placas. "No domingo, o eleitor poderá sair de casa com tranquilidade, dirigir-se ao local de votação e exercer seu direito com paz e segurança", garantiu Palhares às jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte.

Como está a organização de policiamento no segundo turno?

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O primeiro turno foi uma das eleições mais seguras da história do DF. O próximo domingo será um dia muito importante para a democracia brasileira, e podemos afirmar que o segundo turno será tão seguro quanto o primeiro. Estamos preparados para garantir a segurança do pleito. O planejamento das forças de segurança não se restringe ao dia da votação. Ele começa com o processo eleitoral e inclui o acompanhamento da guarda e da distribuição das urnas, bem como da instalação dos equipamentos nos locais de votação. Acompanhamos todas as etapas, inclusive o período posterior à votação.

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Como tem sido a atuação da PMDF nas manifestações populares?

Acompanhamos todas as manifestações. Elas são plenamente bem-vindas em uma democracia e fazem parte do processo eleitoral. Quando a Polícia Militar atua nesses eventos, o primeiro objetivo é garantir a segurança das pessoas que estão se manifestando. Consequentemente, também protegemos aqueles que não participam diretamente dos atos, mas que podem ser afetados por eles.

É necessária uma atuação conjunta com outros órgãos?

No DF, atuamos de maneira integrada com todas as forças de segurança pública, como o Corpo de Bombeiros, o Detran, a Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária. Existe uma grande sinergia entre essas instituições, o que contribui para que a capital seja uma das mais seguras do Brasil. Mas em relação ao trânsito, nós vimos vídeos nas redes sociais de que os policiais estariam multando os manifestantes. Gostaria de esclarecer que não aconteceu dessa forma. Entretanto, caso uma infração de trânsito seja detectada, a atuação do agente vai ser de acordo com a lei, de maneira indistinta. Não importa de qual lado político seja a manifestação.

Qual é o protocolo em caso de confronto entre eleitores com posições políticas divergentes durante o período eleitoral?

No domingo, o eleitor poderá sair de casa com tranquilidade, dirigir-se ao local de votação e exercer seu direito com paz e segurança. Também é preciso haver respeito entre quem vota em A e quem vota em B. Isso faz parte do processo democrático. O eleitor deve votar com tranquilidade, respeitando quem pensa diferente. Em relação às manifestações, as equipes de segurança procuram organizar os atos autorizados para evitar a sobreposição de horários e locais, especialmente quando envolvem grupos com posições políticas antagônicas. Ainda assim, podem ocorrer situações espontâneas em que esses grupos entrem em confronto. Nesses casos, a PMDF atua conforme o protocolo, buscando separar os envolvidos e impedir o agravamento da situação, para que as pessoas possam continuar se manifestando de maneira pacífica.

Qual será o efetivo da PMDF no dia da eleição?

No primeiro turno, empregamos mais de cinco mil policiais militares exclusivamente na segurança das eleições. A tendência é repetir esse modelo, com alguns ajustes. Além do policiamento motorizado, utilizaremos tecnologias como drones com visão termal e equipamentos com inteligência artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas. Esse monitoramento auxilia os policiais em solo. O DF 360°, por exemplo, reúne um conjunto de câmeras que permite aos policiais nas ruas receber, em tempo real, alertas sobre veículos com registro de furto ou roubo diretamente nos celulares. Contamos com um sistema que permite identificar, durante o patrulhamento, pessoas com mandados de prisão em aberto, possibilitando o cumprimento das ordens judiciais. Essas ferramentas fazem parte de um conjunto de tecnologias que estamos implementando. A previsão é que, até a posse, em janeiro, nossos policiais já estejam operando com câmeras corporais, além de contarmos com uma estrutura de drones e câmeras veiculares.

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