Transporte público gratuito terá esquema especial no segundo turno

Assim como no primeiro turno das eleições, o transporte público no Distrito Federal será gratuito no domingo, dia em que acontece o encerramento do processo eleitoral de 2026. A medida é garantida pelo Vai de Graça, programa que anula a tarifa em ônibus e metrô em domingos e feriados, mas atende, especialmente, a solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

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Pela norma expedida pelo órgão, a oferta de transporte público nos dias de votação deve ter frequência semelhante a de dias úteis. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), as operadoras de transporte público coletivo devem adotar as medidas necessárias para cumprir a programação estabelecida, de forma a garantir a oferta adequada à população.

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No segundo turno, as exceções serão as linhas de ônibus que atendem à Esplanada dos Ministérios, ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e ao Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), que seguirão a programação regular de domingo, e não vão operar em regime especial.

Já a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) anunciou que, no domingo, as estações serão abertas uma hora mais cedo. Assim, o horário de funcionamento no dia do segundo turno será de 6h às 21h30, em vez do horário regular de 7h às 21h30 aos domingos. Para atender à demanda, a operação no dia será realizada com uma oferta de trens compatível com a escala programada para dias úteis.

Estações de metrô abrem uma hora mais cedo, comparado aos domingos regulares, com mais ofertas de trens (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Rotas distantes

Além de garantir transporte público gratuito para a população, a legislação também regula sobre a oferta de transporte para eleitores que residem nas zonas rurais, territórios indígenas ou em outras comunidades tradicionais, por meio da Lei nº 6.091/1974. Pela menor oferta de linhas regulares de ônibus, os moradores dessas áreas podem fazer uso de veículos da União, Estados, Territórios e Municípios para o deslocamento até os locais de votação.

O TRE-DF fica responsável pelo mapeamento de rotas, que atenderão às comunidades rurais com maior dificuldade de acesso; pela fiscalização, para evitar que candidatos ou partidos façam transporte clandestino de eleitores; e a divulgação dos trajetos e horários dos ônibus por meio de edital. Os itinerários também devem ser disponibilizados nos cartórios eleitorais e administrações regionais.

De acordo com a legislação, o órgão responsável deve divulgar o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores quinze dias antes do pleito. No segundo turno, o TRE-DF oferece transporte gratuito para eleitores das 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 17ª e 18ª zonas eleitorais, entre as 6h30 e as 16h30, a depender do local. A oferta varia entre uma e quatro linhas de ônibus.

Na 2ª zona eleitoral, o transporte vai de 7h30 até 16h30 (uma linha); na 4ª, de 6h30 às 15h (uma linha); na 5ª, de 7h20 às 16h (quatro linhas). Na 6ª zona eleitoral, a linha 1 será ofertada de 7h às 17h; as linhas 2 e 3, de 7h às 16h; e a linha 4, de 9h às 16h30. Na 17ª zona, as linhas 1 e 2 operam de 7h às 16h, enquanto a linha 3, de 7h às 15h30. Na 18ª zona eleitoral, as três linhas disponíveis operam das 8h às 16h.

Os eleitores dessas áreas podem conferir o itinerário completo no site do TRE-DF, na aba de Notícias. O transporte gratuito atende zonas rurais de regiões como Lago Norte, Santa Maria, Fercal, Planaltina, Gama e São Sebastião.

A partir de sábado, a Justiça Eleitoral proíbe o transporte coletivo de eleitores em veículos privados até os locais de votação. Pela mesma legislação, é proibido, também, que candidatos ou partidos forneçam refeições aos eleitores. Essas ações constituem crime eleitoral pela mesma regra.

Local de votação

Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a mudança de mais de quatro mil seções eleitorais. As mudanças haviam sido registradas principalmente nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo (982 seções), Minas Gerais (514 seções), Rio de Janeiro (431 seções) e Bahia (312 seções).

O órgão informou que as mudanças eram responsabilidade de cada zona eleitoral, que deveria avaliar a realidade do município e a infraestrutura disponível. O TSE afirma que as mudanças tiveram duas motivações principais: condições climáticas, e preservação da integridade física de eleitores e mesários.

Desde então, o número caiu: atualmente, cerca de 400 seções eleitorais no Brasil foram alteradas. O TRE-DF ressalta que, na capital federal, os locais de votação permanecem os mesmos para o segundo turno, sem qualquer modificação em relação ao primeiro.

Mesmo assim, o órgão recomenda que os eleitores, principalmente os que não votaram em 4 de outubro, consultem antecipadamente o local de votação. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TRE-DF, na opção "Consultar local de votação".

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti