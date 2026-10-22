Colisão entre carro e poste deixa mulher e criança feridas em Taguatinga

Veículo colidiu contra um poste de iluminação pública que, com o impacto, foi derrubado contra a cerca de proteção da via - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro colidiu contra um poste no Pistão Sul, em Taguatinga, na tarde desta quinta-feira (22/10), deixando uma mulher e uma criança de cinco anos feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o poste de iluminação pública foi derrubado contra a cerca de proteção da via e as estruturas quebradas interditaram a pista.

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Os socorristas prestaram atendimento às vítimas e, após as avaliações, encaminharam a mulher e a criança a um hospital de referência pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), orientadas e conscientes.

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A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela ocorrência. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.