Homem morre após colidir carro contra árvore na BR-020

Motorista de 42 anos morre após colidir carro contra árvore na BR-020 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 42 anos morreu após bater o carro contra uma árvore, nesta quinta-feira (22/10), na BR-020, sentido Sobradinho, após o viaduto do Colorado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência por volta de 11h30.

As equipes encontraram o veículo colidido lateralmente contra a árvore. O motorista estava fora do carro, já sem sinais vitais, segundo os bombeiros. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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A corporação empregou cinco viaturas para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e ficou responsável pelo local.