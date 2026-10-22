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Acidente

Homem morre após colidir carro contra árvore na BR-020

Bombeiros encontraram motorista fora do carro e sem sinais vitais quando no local do acidente. Ocorrência foi atendida por volta das 11h30 desta quinta-feira (22/10)

Motorista de 42 anos morre após colidir carro contra árvore na BR-020 - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motorista de 42 anos morre após colidir carro contra árvore na BR-020 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 42 anos morreu após bater o carro contra uma árvore, nesta quinta-feira (22/10), na BR-020, sentido Sobradinho, após o viaduto do Colorado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência por volta de 11h30. 

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As equipes encontraram o veículo colidido lateralmente contra a árvore. O motorista estava fora do carro, já sem sinais vitais, segundo os bombeiros. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

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A corporação empregou cinco viaturas para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e ficou responsável pelo local. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/10/2026 15:05
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