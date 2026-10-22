Homem morre após colidir carro contra árvore na BR-020

Um homem de 42 anos morreu após bater o carro contra uma árvore, nesta quinta-feira (22/10), na BR-020, sentido Sobradinho, após o viaduto do Colorado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência por volta de 11h30.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Eleições 2026: segundo turno no DF não terá lei seca
As equipes encontraram o veículo colidido lateralmente contra a árvore. O motorista estava fora do carro, já sem sinais vitais, segundo os bombeiros. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A corporação empregou cinco viaturas para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e ficou responsável pelo local.
Saiba Mais
postado em 22/10/2026 15:05