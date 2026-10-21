Homem é resgatado ao sofrer mal súbito em poste de iluminação pública

O homem foi resgatado e encaminhado a uma unidade básica de saúde - (crédito: Reprodução:CBMDF)

Por volta das 14h desta quarta-feira (21/10), um homem foi resgatado pendurado em um poste público ao sofrer um mal súbito no Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência.

Segundo a corporação, ao chegarem no local, encontraram o homem inconsciente pendurado no alto de um poste. Segundo a apuração do Correio, a vítima estava realizando um trabalho de manutenção nos cabos, antes de passar mal.

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De imediato, socorristas dos bombeiros iniciaram manobras de salvamento utilizando técnicas de resgate em planos elevados. Ao ser resgatado, os bombeiros estabilizaram o homem e realizaram o transporte para uma unidade de saúde próxima.

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Segundo os bombeiros, não há informações sobre as causas do ocorrido nem sobre o estado de saúde da vítima após o transporte para a unidade hospitalar.