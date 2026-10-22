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Escorpião

Criança de 5 anos é picada por escorpião no Zoológico de Brasília

Segundo a administração do parque, o animal foi encontrado dentro do sapato da vítima, que havia trazido de casa

Uma criança de 5 anos foi picada por um escorpião nesta manhã de quinta-feira (22), no Zoológico de Brasília - (crédito: Divulgação/FJZB)
Uma criança de 5 anos foi picada por um escorpião nesta manhã de quinta-feira (22), no Zoológico de Brasília - (crédito: Divulgação/FJZB)

Uma criança de 5 anos foi picada por um escorpião nesta manhã de quinta-feira (22), no Zoológico de Brasília. Segundo a administração do parque, a vítima visitava o local em um passeio de escola quando o animal foi encontrado dentro do sapato da vítima, que havia trazido de casa.

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Os brigadistas que estavam no local prestaram atendimento à criança, verificando os sinais vitais e acolhendo para mantê-la calma. Segundo o Zoológico de Brasília, a vítima apresentava um quadro estável e estava bem.

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No entanto, os responsáveis apareceram ao local e levaram a criança ao hospital para que a criança fosse avaliada por profissionais de saúde.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 22/10/2026 16:10
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