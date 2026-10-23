Biblioteca da Câmara Legislativa deve ser reformada em quatro meses

A Biblioteca Paulo Bertran vai passar por uma reforma, que deve durar 120 dias. Localizada no 3º andar na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o espaço terá uma paralisação temporária no acesso às salas de estudo e nos empréstimos de livros do acervo.

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O objetivo da reforma é modernizar o espaço da biblioteca e os mobiliários. Durante as obras, o local continuará a oferecer alguns serviços como empréstimo de livros de outras bibliotecas, pesquisas bibliográficas e legislativas, renovação e devolução de livros, acesso a jornais diários e revistas semanais em formato digital, entre outros.

Caso servidores, colaboradores e demais usuários necessitem utilizar os locais de estudo, poderão solicitar orientação à equipe da biblioteca, que indicará alternativas. As obras começaram em 22 de outubro.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado



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