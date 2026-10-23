TRE-DF inicia envio de quase 7 mil urnas eletrônicas aos locais de votação

No dia do pleito, as seções eleitorais ficarão abertas das 8h às 17h, garantindo-se o atendimento a quem permanecer na fila após o horário limite - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) iniciou, nesta sexta-feira (23/10), a operação de distribuição de 6.961 urnas eletrônicas lacradas para 614 locais de votação na capital federal. A mobilização logística prepara a infraestrutura para a votação do segundo turno das Eleições de 2026, que acontecerá neste domingo (25/10).

A entrega dos equipamentos aos colégios eleitorais foi dividida em duas etapas: no primeiro dia (23/10), foram enviadas 4.265 urnas, enquanto as 2.696 urnas restantes serão transportadas até sábado (24/10). O esquema especial abrange 72 rotas de transporte e mobiliza 95 veículos lacrados, monitorados e com escolta ao longo de todo o trajeto.

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No DF, um total de 2.253.732 eleitores estão aptos a votar para os cargos de governador e presidente da República. O eleitorado local representa uma proporção em que 1 a cada 70 eleitores do Brasil vota na capital, dentro do contingente nacional de 158,7 milhões de cidadãos aptos a votar no país.

No dia do pleito, as seções eleitorais ficarão abertas das 8h às 17h, garantindo-se o atendimento a quem permanecer na fila após o horário limite. Os modelos de urnas utilizados passaram por auditoria de código-fonte conduzida pela Justiça Eleitoral. Para votar, é obrigatório apresentar documento oficial com foto (como identidade, passaporte, carteira de trabalho ou e-Título com foto), não sendo aceitas certidões de nascimento ou de casamento.

A conclusão do envio dos equipamentos na véspera garante a prontidão das seções em todas as regiões administrativas. Logo após o encerramento da votação às 17h de domingo, a Justiça Eleitoral dará início imediato ao processo de apuração dos votos.