Sorteio de R$ 230 milhões faz brasilienses sonharem com nova vida

Quitar dívidas, comprar uma casa, viajar pelo mundo ou até garantir uma vida tranquila para a família. Os planos dos apostadores podem ser diferentes, mas todos têm a esperança de mudar de vida. A Mega-Sena vai sortear hoje o prêmio estimado em R$ 230 milhões, atingindo a marca da terceira maior premiação da história dos sorteios regulares, que podem tornar o sonho de muitos brasilienses em realidade.

A Mega-Sena acumulou no último sorteio realizado na quinta-feira, após nenhum apostador acertar os seis números, que vem acumulando desde 17 de setembro. No entanto, 203 apostas acertaram cinco números, e cada ganhador levou R$ 23 mil. Cinco dos que fizeram a quina são do Distrito Federal. Fizeram a quadra 13.143 pessoas, as quais 114 também são do DF, que ganharam R$ 510.

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Sonhos

Segundo as estatísticas da Caixa Econômica, a probabilidade de vencer na loteria com um jogo simples é aproximadamente de um em 50 milhões. A baixa probabilidade de ganhar, no entanto, não assusta os apostadores. O intérprete de Libras Raimundo Nonato dos Santos, de 55 anos, acredita que será o vencedor do prêmio. "A gente tem que estar sempre buscando. Se eu não jogar aqui, como eu vou ganhar tanto dinheiro?", indagou.

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Raimundo tem nove irmãos e, por isso, o plano principal é usar o dinheiro para garantir a estabilidade financeira de toda família. "Para mim, não tem essa questão de valor, é a questão do sentimento de dizer: eu posso mudar a minha família".

Além de jogar na Mega-Sena, a servidora pública Márcia Martins, 52, também fez uma aposta na Quina e mencionou que o cenário político vai interferir nos planos, caso ela vença na loteria.

"Estamos em um momento de uma decisão muito importante para o país. Se as pessoas votarem errado, todos serão penalizados. Então, eu estou aqui para garantir um prêmio da Mega-Sena e da Quina para ir para outro país e morar com a minha filha", planeja a servidora pública. "Eu estou confiante. Acho que quando você tem uma fé, tem uma esperança de ganhar e joga tem tudo para dar certo."

Vida financeira

O marmorista Luiz Carlos Nogueira, 59, também pensa em sair do Brasil quando ganhar na Mega-Sena, mas antes ele pretende ajudar toda a família e amigos. "Eu compraria algumas coisinhas para mim. Como não gosto de carro, eu não pretendo comprar, mas eu sempre sonhei em ter um avião ou uma fazenda de R$ 50 milhões", relata o apostador.

Ele revela que, embora não tenha uma estratégia de jogo ou fazer um bolão na Mega-Sena, está muito confiante. "Eu estava dentro do ônibus ao ir para a rodoviária pensando em jogar e pensei: vai que eu ganho."

O sorteio da Mega-Sena ocorre hoje e as apostas podem ser feitas até as 20h. Caso o prêmio do concurso acumule outra vez, o valor da premiação terá um acréscimo de R$ 39 milhões, chegando a cerca de R$ 270 milhões no total.

Uma aposta simples, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo país ou pelo site da instituição financeira, onde a quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado



