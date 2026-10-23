Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta sexta-feira (23/10), um homem por importunação sexual contra um adolescente. O caso ocorreu dentro de um ônibus da linha 349.1, em Taguatinga.
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Segundo a polícia, o homem apalpou o menor de idade, que estava sentado ao lado do autor no transporte coletivo. A PMDF foi acionada pela vítima que, segundo os militares, estava bem abalada e nervosa com a situação.
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Questionado sobre o fato, o suspeito alegou possuir problemas cardíacos que afetariam o controle dos movimentos. No entanto, os militares realizaram uma consulta aos sistemas policiais e verificaram que o homem acumulava diversas passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime e com o mesmo perfil de atuação, envolvendo vítimas menores de idade.
Diante dos fatos, a equipe da PMDF conduziu as testemunhas, a vítima e o homem à 21ª Delegacia (Taguatinga Sul) para o registro da ocorrência.
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