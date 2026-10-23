"Ceilândia é grande, mas o povo sofre", destaca Leandro Grass

Na reta final da campanha, Grass caminhou pelo centro de Ceilândia e apresentou seus projetos para a cidade - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press)

A um dia da definição do novo governador do Distrito Federal, o candidato Leandro Grass (PT) caminhou pelo centro de Ceilândia e apresentou projetos para a cidade, na tarde desta sexta-feira (23/10).

Sobre a reta final de campanha, Grass afirmou estar com as "melhores expectativas possíveis" para o domingo (25/10). O candidato destacou a "beleza" de sua campanha. "Fizemos uma campanha muito bonita. Uma campanha limpa e de pessoas, não de dinheiro", ressaltou.

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Segundo o candidato, um de seus principais projetos para Ceilândia é a expansão do transporte público. Ele destacou ampliação de horários, de linhas de ônibus e de trilhos do metrô. "Os ônibus saem muito cheios, as pessoas sofrem muito. Vamos ampliar as linhas e fazer a expansão do metrô até o Setor O. Além disso, também vamos recuperar as estações, que estão deterioradas", afirmou Grass. O petista disse que irá fiscalizar as empresas de ônibus, para que o serviço seja entregue sem defeitos para a população.

Outra proposta do candidato é criar o Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) para conectar regiões como Ceilândia, Taguatinga e Sol Nascente. "Esse transporte vai cortar as cidades e fazer essa conexão entre elas. Atualmente, há muitas linhas que saem daqui para o Plano, mas não tem tantas para fazer esse trajeto entre as regiões mais próximas", disse.

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Cultura

Leandro Grass disse que outro aspecto que terá sua atenção, caso seja eleito, é a cultura de Ceilândia. A principal proposta é a construção de um centro cultural na região. "Esse espaço é esperado há muitos anos. Vamos fazer isso acontecer", destacou. Ele também propôs parcerias com espaços culturais independentes, como o Cio das Artes, a Casa do Hip Hop e a Casa do Cantador. "Podemos apoiar esses projetos e fortalecer esses locais. Cultura gera renda e Ceilândia tem tudo para ser uma potência cultural dentro do DF", frisou.

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Comércio ambulante

Durante a agenda, Grass conversou com ambulantes que trabalham dos dois lados da avenida Hélio Prates. Ele reforçou a importância do diálogo do governo com a categoria e suas propostas para o setor. "Precisamos organizar esses trabalhadores, isso é possível. Vamos fazer um cadastro para que esse trabalho consiga registrar o seu ponto. Essa organização é importante para evitar uma concorrência entre os ambulantes e os comerciantes com lojas", disse Grass. O candidato também destacou propostas de microcrédito de 2% ao ano.

Em um eventual governo, Grass destacou que irá fazer, ainda, um monitoramento anticrime em Ceilândia. "Vamos fortalecer o policiamento nas ruas e promover um monitoramento dentro da própria cidade, diferentemente do sistema atual, que envia as imagens para uma central", disse. O candidato defende que, desse modo, a resposta ao crime será mais rápida e efetiva.