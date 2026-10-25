Votação transcorre com tranquilidade no CEM 01 de Planaltina

O movimento de eleitores no Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de Planaltina, no início da tarde deste domingo (25/10), é marcado pela tranquilidade e pela ausência de filas demoradas, apesar da grande quantidade de eleitores que o colégio recebe. Quem passou pelo colégio eleitoral encontrou um ambiente organizado, sem complicações para exercer o direito ao voto. Segundo a Polícia Militar, que mantém equipes no local, não houve registro de crime eleitoral nem de confusão durante a votação, até o momento.



Aos 26 anos, o professor de futebol Fernando Bocayuva, morador de Planaltina, foi um dos eleitores que encontraram facilidade para votar. Ele conta que o processo ocorreu sem demora “Não tinha ninguém na fila da minha sessão. Deu tudo certo, a organização foi boa. Nenhuma complicação, foi bem tranquilo”, relata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: ELEIÇÕES 2026

A percepção de rapidez também foi compartilhada por Ariana Evangelista da Silva, de 40 anos, fiscal de prevenção de perdas. Embora more no Paranoá, ela vota em Planaltina desde sempre. Para ela, a experiência neste segundo turno foi mais tranquila do que a do primeiro. “Foi rápido nesse segundo turno. No primeiro, foi um pouco mais tumultuado”, compara.

Apesar de considerar o processo eleitoral importante, Ariana afirma que suas expectativas em relação ao resultado não são tão altas. Ela diz que gostaria de ter uma terceira opção na disputa, mas escolheu o candidato que, em sua avaliação, mais se aproxima de uma perspectiva coletiva de governo. “Querendo ou não, a gente tem que pensar no coletivo, e o que mais se aproximou dessa coletividade foi o que eu escolhi”, afirma. Ariana acredita que seu candidato deve vencer a disputa, embora ressalte que gostaria de ter tido outra alternativa na eleição.

Aos 83 anos, o aposentado Raimundo Alves Campos também compareceu ao CEM 01 para votar. Morador de Planaltina, ele destacou a rapidez do atendimento e avaliou positivamente a organização da escola. Para ele, a possibilidade de concluir a votação sem enfrentar longas esperas torna a experiência mais simples. “Foi bom porque foi rápido. Hoje eu já votei”, conta.

Raimundo destaca a importância do voto como forma de escolher representantes que estejam atentos às necessidades da população.“Estou votando porque precisamos de alguém que olhe para mim”, afirma.

Entre eleitores de diferentes idades e ocupações, os relatos apontam para uma manhã de votação sem intercorrências no CEM 01 de Planaltina.





