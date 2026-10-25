InícioPolítica
ELEIÇÕES

Brasil vai às urnas para eleger presidente e mais seis governadores; siga

O segundo turno será realizado hoje, das 8h às 17h no horário de Brasília, em 5.571 municípios e 186 cidades no exterior

As seções eleitorais abrem às 8h, no horário de Brasília, e fecham às 17h deste domingo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
As seções eleitorais abrem às 8h, no horário de Brasília, e fecham às 17h deste domingo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Três semanas depois, os brasileiros voltam hoje às urnas para a realização do segundo turno das eleições gerais de 2026. Das 8h às 17h no horário de Brasília, 158.745.463 eleitores vão definir quem vai comandar o país a partir de 5 de janeiro de 2027: o senador Flávio Bolsonaro (PL), líder do primeiro turno, ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição e um quarto mandato à frente do Planalto.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os moradores de outras seis unidades da Federação também escolhem o governador nessa nova rodada de votação: Distrito Federal, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Acompanhe toda a cobertura eleitoral do Correio Braziliense, com as matérias publicadas em tempo real:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Roberto Fonseca, Luiz Felipe, Aline Gouveia, Paulo Floro e Ronayre Nunes
postado em 25/10/2026 05:01
x