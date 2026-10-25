Brasil vai às urnas para eleger presidente e mais seis governadores; siga

Três semanas depois, os brasileiros voltam hoje às urnas para a realização do segundo turno das eleições gerais de 2026. Das 8h às 17h no horário de Brasília, 158.745.463 eleitores vão definir quem vai comandar o país a partir de 5 de janeiro de 2027: o senador Flávio Bolsonaro (PL), líder do primeiro turno, ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição e um quarto mandato à frente do Planalto.
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Os moradores de outras seis unidades da Federação também escolhem o governador nessa nova rodada de votação: Distrito Federal, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.
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- No Acre, vão disputar o segundo turno Mailza Assis, do Progressistas, e Alan Rick, do Republicanos.
- No Amazonas, Omar Aziz, do PSD, e Professora Maria do Carmo, do PL.
- No Distrito Federal, Celina Leão, do Progressistas, e Leandro Grass, do PT.
- No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, do Republicanos, e Ricardo Ferraço, do MDB.
- No Rio Grande do Norte, Allyson, do União, e Cadu de Lula, do PT.
- No Tocantins, Professora Dorinha, do União, e Vicentinho Júnior, do PSDB.
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Roberto FonsecaSubeditor
Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília
Luiz Felipe
Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.
Aline GouveiaSubeditora
Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos
Paulo FloroSubeditor
Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura