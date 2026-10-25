Brasil vai às urnas para eleger presidente e mais seis governadores; siga

As seções eleitorais abrem às 8h, no horário de Brasília, e fecham às 17h deste domingo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Três semanas depois, os brasileiros voltam hoje às urnas para a realização do segundo turno das eleições gerais de 2026. Das 8h às 17h no horário de Brasília, 158.745.463 eleitores vão definir quem vai comandar o país a partir de 5 de janeiro de 2027: o senador Flávio Bolsonaro (PL), líder do primeiro turno, ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição e um quarto mandato à frente do Planalto.

Os moradores de outras seis unidades da Federação também escolhem o governador nessa nova rodada de votação: Distrito Federal, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

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