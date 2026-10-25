Eleitora encontra La Salle fechado após STF prorrogar votação

A estudante Ana Vitória Almeida, 18 anos, chegou ao Colégio La Salle, na 907 Sul, depois das 17h deste domingo (25/10). Ela contava com a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ampliou o horário de votação do segundo turno até as 19h, mas encontrou os portões fechados.

No Distrito Federal, as seções eleitorais encerraram os trabalhos no horário regulamentar, e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) afirmou que não havia como cumprir a prorrogação.

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A reportagem do Correio chegou à escola às 17h05, quando o local já estava fechado. Ana Vitória estava acompanhada do amigo Magno Medeiros, 30. "Eu vim votar porque vi que o STF tinha aumentado o horário, e aí vi que está tudo fechado, não tem nada. Vou ter que voltar pra casa sem votar e justificar meu voto", lamentou.

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A jovem contou que passou mal durante a tarde e por isso não conseguiu chegar antes das 17h. Para ela, a ampliação do horário teria permitido a votação.

Ana Vitória Almeida conta que chegou às 17h e não conseguiu votar (foto: Gabriela Cidade/CB/DA Press)

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