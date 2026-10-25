Distrito Federal não terá ampliação do horário de votação

Andrey Bernardes, secretário de tecnologia da informação e comunicação do TRE-DF, afirma que não houve tempo hábil para informar seções eleitorais - (crédito: Mariana Reginato/CB/DA Press)

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de ampliar até as 19h a votação neste segundo turno não vai poder ser cumprida no Distrito Federal. Segundo o secretário de tecnologia da informação e comunicação do TRE-DF, Andrey Bernardes, não houve tempo hábil para notificar as 6.969 seções eleitorais antes que as urnas fossem encerradas. Os eleitores que já estavam na fila antes das 17h puderam votar normalmente.

Diferente de outras unidades da federação, não houve relatos no DF de problemas com transporte público. Não houve relatos de eleitores com dificuldade de deslocamento para exercer o dever cívico do voto.

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No Centro de Ensino Médio Elefante Branco, as seções foram fechadas, e as votações, encerradas. Segundo o coordenador da escola, a orientação da medida foi do presidente da 1ª Zona Eleitoral.

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Priscila Paz Godoy e Ricardo Moreno Mialskai Garcia, advogados e delegados da Federação Brasil da Esperança, estavam no local e questionaram a determinação. “Não há documento oficial que determine o encerramento da votação antes das 19h. Segundo ele, a orientação foi enviada por WhatsApp”, criticou Priscila.

Apesar da dúvida gerada minutos após o horário previsto, a votação no Colégio Leonardo Da Vinci foi oficialmente encerrada. A equipe responsável pelo local de votação foi orientada de que as seções eleitorais cujas urnas eletrônicas já haviam sido encerradas e com Boletins de Urna (BUs) emitidos não teriam o processo reaberto, mantendo-se a conclusão definitiva dos trabalhos nesses terminais.

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Neste momento, o fluxo na escola passa a ser exclusivamente de logística e entrega de materiais. O coordenador do prédio realiza o recolhimento das Atas da Mesa Receptora — documentos em que os mesários registraram os acontecimentos do dia — e dos Cadernos de Votação, que contêm a lista e as assinaturas dos eleitores aptos. Com a entrega das Mídias de Resultado (MR) e das atas finalizadas, muitos mesários já deixam a instituição e retornam para casa.

A presidente da sessão 151 no Colégio Dromos, Lúcia Surita, afirma que a informação da prorrogação não foi recebida pelos mesários .”Às 17h05, encerramos as urnas e até o momento, não tinha saído notificação nenhuma. A gente viu rumores na internet, a gente seguiu os protocolos orientados”, comenta. Na 303 do Sudoeste, o boletim de urna já estava encerrado e os mesários foram liberados.



