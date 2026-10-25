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Eleições 2026

Jovens estreiam nas urnas e esperam mudanças na educação e na saúde

Estudantes e jovens trabalhadores votaram pela primeira vez no Unieuro de Águas Claras e destacaram a importância da participação política para transformar o futuro do país

Lucas Gama, 17 anos, estudante e João Rafael Gama, 18 anos, estudante - (crédito: Maria Eduarda Lavocat /CB/DA Press)
Lucas Gama, 17 anos, estudante e João Rafael Gama, 18 anos, estudante - (crédito: Maria Eduarda Lavocat /CB/DA Press)

No segundo turno das eleições, neste domingo (25/10), jovens compareceram às urnas no Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro), em Águas Claras, para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos próximos representantes políticos.

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Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, o estudante Lucas Gama, de 17 anos, tirou o título de eleitor para participar das eleições. Para ele, votar é uma forma de expressar posicionamentos e exercer a cidadania. Entre as principais expectativas para os próximos governos estão melhorias na educação e na infraestrutura do Distrito Federal.

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O irmão dele, João Rafael Gama, de 18 anos, também votou pela primeira vez e avaliou positivamente a experiência. “Achei bem tranquilo, gostei da experiência. Acho que é importante exercer esse direito em uma sociedade democrática”, afirmou.

Para João, o voto também é uma ferramenta para desenvolver o senso crítico em uma sociedade marcada pela polarização política. “A gente aprender e poder se posicionar é muito importante”, destacou.

Entre as áreas que considera prioritárias, o jovem aponta a saúde e a ampliação das oportunidades educacionais, especialmente no ensino superior público. Ele defende políticas que contemplem também a classe média, que, em sua avaliação, muitas vezes fica em uma posição intermediária e acaba esquecida nas discussões sobre acesso a oportunidades.

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Maria Eduarda Araújo Alves, de 19 anos, e Maria Fernanda de Lima Cardoso, de 20, também votaram pela primeira vez e ressaltaram a importância da participação eleitoral para transformar o futuro do país.

Maria Eduarda Araújo Alves, 19 anos, estudante e Maria Fernanda de Lima Cardoso, 20 anos, estudante
Maria Eduarda Araújo Alves, 19 anos, estudante e Maria Fernanda de Lima Cardoso, 20 anos, estudante (foto: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)

Maria Fernanda, que trabalha como auxiliar administrativa, afirmou que espera melhorias em áreas como educação, emprego e moradia, além de aumento dos salários. As duas disseram estar confiantes de que os candidatos escolhidos poderão promover mudanças positivas no país.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 25/10/2026 17:46 / atualizado em 25/10/2026 17:48
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