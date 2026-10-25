Jovens estreiam nas urnas e esperam mudanças na educação e na saúde

No segundo turno das eleições, neste domingo (25/10), jovens compareceram às urnas no Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro), em Águas Claras, para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos próximos representantes políticos.

Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, o estudante Lucas Gama, de 17 anos, tirou o título de eleitor para participar das eleições. Para ele, votar é uma forma de expressar posicionamentos e exercer a cidadania. Entre as principais expectativas para os próximos governos estão melhorias na educação e na infraestrutura do Distrito Federal.

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O irmão dele, João Rafael Gama, de 18 anos, também votou pela primeira vez e avaliou positivamente a experiência. “Achei bem tranquilo, gostei da experiência. Acho que é importante exercer esse direito em uma sociedade democrática”, afirmou.

Para João, o voto também é uma ferramenta para desenvolver o senso crítico em uma sociedade marcada pela polarização política. “A gente aprender e poder se posicionar é muito importante”, destacou.

Entre as áreas que considera prioritárias, o jovem aponta a saúde e a ampliação das oportunidades educacionais, especialmente no ensino superior público. Ele defende políticas que contemplem também a classe média, que, em sua avaliação, muitas vezes fica em uma posição intermediária e acaba esquecida nas discussões sobre acesso a oportunidades.

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Maria Eduarda Araújo Alves, de 19 anos, e Maria Fernanda de Lima Cardoso, de 20, também votaram pela primeira vez e ressaltaram a importância da participação eleitoral para transformar o futuro do país.

Maria Eduarda Araújo Alves, 19 anos, estudante e Maria Fernanda de Lima Cardoso, 20 anos, estudante (foto: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)

Maria Fernanda, que trabalha como auxiliar administrativa, afirmou que espera melhorias em áreas como educação, emprego e moradia, além de aumento dos salários. As duas disseram estar confiantes de que os candidatos escolhidos poderão promover mudanças positivas no país.