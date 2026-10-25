Apuração começa e 405 Norte reúne apoiadores de Lula em clima de carnaval

Eleitores aguardam a apuração dos votos do segundo turno - (crédito: Mari Campos)

Algumas horas antes do resultado das eleições presidenciais de 2026, eleitores do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram no Restaurante e Bar Pardim para acompanhar a apuração de votos. O local já é conhecido como ponto de encontro da esquerda da capital.

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Em clima de festa, um mar de pessoas com blusas vermelhas tomou conta da 405 Norte. A rua estava fechada e o trânsito estava sendo monitorado pela Polícia Militar. Não havia policiamento na quadra. Eleitores cantavam jingles e animavam a região algumas horas antes do resultado.

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Até o momento, apenas 1,63% das urnas foram apurados e Lula aparece na frente com mais de um milhão de votos.



