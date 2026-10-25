Eleitora consegue votar no Elefante Branco após prorrogação

Por Carol Alves—Apesar da informação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) de que as votações na capital federal não seriam prorrogadas até às 19h, o Centro de Ensino Médio Elefante Branco mantém seções abertas.

A eleitora Jennifer Bombonatti, 29, foi a primeira a conseguir votar na escola após a prorrogação do prazo. “Eu estava numa viagem, tinha feito a solicitação e na estrada eu vi que tinha sido prorrogado, aí eu corri para cá para poder conseguir votar”, afirmou.

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Segundo a moradora da Asa Sul, a votação foi possível graças à ajuda de uma fiscal e advogada da Federação Brasil da Esperança. “Tinha uma moça aqui chamando e fazendo a reivindicação e ela me ajudou a entrar, mas ninguém me impediu. Então eu consegui votar”, celebrou.

A decisão de estender o funcionamento das urnas foi exercida em todo o Brasil, por conta de impedimento de eleitores votarem em consequência do travamento no transporte público em algumas regiões do país.

A decisão foi transmitida às equipes de apoio cerca de dez minutos após o fechamento habitual dos portões, horário em que alguns procedimentos de encerramento já haviam sido iniciados. O Elefante Branco ainda esteve em funcionamento.