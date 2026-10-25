Filhas da professora Mercedes Bustamante foram presas em colégio eleitoral

Duas filhas da professora Mercedes Bustamante, referência internacional em mudanças climáticas e Diretora do Instituto de Biologia (IB) da Universidade de Brasília (UnB), foram presas no colégio eleitoral da 415 Norte. A ocorrência ocorreu por volta das 18h quando os portões da unidade escolar foram fechados e uma idosa de 92 anos foi impedida de entrar para votar.

Por volta das 18h30, a senhora se dirigiu à escola para assinar uma ata, registrando que não conseguiu votar. Durante o tumulto, uma mulher foi detida por desacato aos policiais. Com a chegada dos militares à unidade escolar, com três viaturas, a situação se intensificou.

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Em relato ao Correio, Mercedes Bustamante disse que a ação que resultou na prisão da filha foi realizada com “truculência desmedida e desnecessária”. Segundo ela, 8 policiais militares abordaram a filha, a arquiteta Helena Bustamante, 29 anos, enquanto ela tentava garantir que uma idosa pudesse votar. Mercedes diz que a jovem foi hostilizada no camburão e que exercia a cidadania tentando garantir que a votação pudesse ocorrer.

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Mercedes Bustamante é professora, referência internacional em mudanças climáticas e Diretora do Instituto de Biologia (IB) da UnB. Ela contou ainda ao Correio que os policiais utilizaram gás de pimenta e riram quando Helena disse que não podia respirar. O relato foi feito enquanto a professora aguardava na 5ª Delegacia de Polícia, para onde Helena foi levada.