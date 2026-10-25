"Não vamos desistir do DF", afirma Grass após derrota para Celina

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, neste domingo (25/10), que não vai desistir do projeto político defendido durante a campanha, apesar da derrota para Celina Leão (PP) no segundo turno das eleições. Ao discursar após o resultado, o petista agradeceu aos eleitores, reconheceu a vitória da adversária e classificou o desempenho nas urnas como uma “vitória política” para o campo progressista do DF.

“Eu digo: nós não vamos desistir do DF”, declarou Grass ao final do pronunciamento. O candidato também afirmou que pretende manter a mobilização de apoiadores e cobrou que a população continue acompanhando e fiscalizando a gestão local. “O governo tem que ser cobrado, seja lá qual for. Um bom governo é um governo que é muito questionado, um governo que é muito fiscalizado”, disse.

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Grass informou que telefonou para Celina Leão e para o vice-governador eleito, Gustavo Rocha (Republicanos), para cumprimentá-los pela vitória. “Respeito a democracia sempre”, afirmou. Durante o discurso, ele agradeceu à família, à militância, aos partidos aliados, às lideranças políticas e aos profissionais de imprensa que acompanharam os cerca de 70 dias de campanha.

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O petista destacou a votação obtida e a união de partidos e lideranças do campo progressista em torno de seu projeto. Para ele, o resultado representa uma vitória política, apesar da derrota eleitoral. Grass também ressaltou o crescimento da representação do grupo na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e defendeu que os parlamentares eleitos mantenham a atuação em defesa da população.

“Conseguimos unificar todo o campo progressista do DF. Tivemos a maior votação do campo desde 2010”, declarou. O candidato afirmou que a campanha apresentou propostas voltadas à redução das desigualdades, ao fortalecimento da saúde e da educação públicas e à melhoria dos serviços oferecidos à população.

Caso BRB

Durante o pronunciamento, Grass voltou a mencionar o caso envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e cobrou esclarecimentos das instituições responsáveis pela investigação. Segundo o petista, o tema deve continuar sendo acompanhado mesmo após o encerramento da disputa eleitoral.

“Esse não é um tema da campanha, esse não é um tema da eleição. Esse é um tema de desdobramento, e a gente espera que venha à tona a verdade, que a gente saiba como, quem e quanto foi desviado do BRB”, afirmou.

O candidato defendeu que o Ministério Público e o governo local apresentem respostas sobre o caso. A declaração mantém o assunto entre os pontos que Grass pretende cobrar após o resultado das urnas.

Agradecimento à militância

Grass também ressaltou a participação de jovens, estudantes e famílias na campanha. Emocionado, relatou encontros com apoiadores durante as atividades eleitorais e agradeceu aos militantes que participaram das mobilizações nas ruas.

O petista comparou as campanhas do ponto de vista financeiro e afirmou acreditar que sua candidatura conseguiu compensar a diferença de estrutura com presença nas ruas e diálogo com os eleitores. “Eu acho que a gente superou na rua, superou na presença. Eu acho que a gente superou ali na conversa, no olho no olho, no diálogo, no convencimento”, disse.

Ao encerrar o discurso, Grass afirmou estar orgulhoso do trabalho realizado e demonstrou confiança na continuidade do projeto político. Para ele, a mobilização durante a campanha também ajudou a aproximar novas gerações da política e a fortalecer o campo progressista no Distrito Federal.